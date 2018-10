Situatia procurorilor detasati in Ministerul Public va fi analizata in urma unei "radiografii" a sistemului, a anuntat, luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Declaratia a fost facuta de Toader dupa ce Cabinetul Dancila a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei. In acest context, el a abordat situatia procurorilor detasati in Ministerul Public. "In sistemul Ministerului Public sunt procurori delegati, detasati. Eu astazi cand va vorbesc nu pot sa va spun exact numarul lor. Intr-un termen relativ scurt voi fi in masura sa vi-l…