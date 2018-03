Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca in acest moment nu se impune demararea unei proceduri disciplinare impotriva procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a unor informatii aparute in ultimele zile in spatiul public, intrucat este in desfasurare procedura revocarii



"Parerea mea este sa terminam ce am inceput. (...) Noi suntem intr-o procedura in care am initiat revocarea pe motivele exemplificative enuntate in raport, pentru ca sunt convins si multa lume spune ca realitatea este, din pacate, mult mai bogata decat cea prinsa in raport", a declarat Toader…