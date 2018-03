Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca Daniel Horodniceanu trebuie sa se inscrie in procedura de selectie daca va mai dori un mandat la conducerea DIICOT. "Eu am vorbit recent cu domnul procuror Horodniceanu. Nu am abordat acest subiect, pentru ca daca va mai dori un mandat, calea…

- Nu se poate angaja raspunderea procurorului cu functie de conducere pentru un act intocmit personal de procurorul din subordine, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia…

- Nu se poate angaja raspunderea procurorului cu functie de conducere pentru un act intocmit personal de procurorul din subordine, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia...

- Nu se poate angaja raspunderea procurorului cu functie de conducere pentru un act intocmit personal de procurorul din subordine, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA.…

- Sectia pentru procurori din cadrul CSM a analizat toate cele 20 de motive invocate de Tudorel Toader pentru a cere revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de sef la DNA. Procurorii au argumentat pe 51 de pagini de ce acestea nu sunt intemeiate si "ca aspectele sesizate nu denota deficiente in exercitarea…

- Avizul negativ privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA a fost motivat si inaintat decidentilor, a anuntat vineri Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

- ″In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului Justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca hotararea nr.…

- In propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, nu s-a facut referire punctual la niciuna dintre atributiile legale incalcate, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, mai sustine CSM,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, in motivarea respingerii propunerii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, ca niciunul dintre punctele invocate de ministrul Tudorel Toader nu se susțin, folosind, in general, argumentele invocate de șefa DNA in apararea facuta…

- Sectia de procurori a CSM a publicat motivarea avizului negativ dat in numai 10 minute solicitarii venite de la ministrul justitiei de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „€In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi…

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat. Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar,…

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat si a fost "transmis decidentilor", anunta...

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a anuntat vineri ca hotararea nr. 52 din 27 februarie 2018, privind avizul consultativ pe cererea de revocare a sefei DNA, a fost motivata si inaintata decidentilor pentru a dispune masurile legale.Ministrul Justitiei, Tudorel…

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat si a fost "transmis decidentilor", anunta CSM.

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat si a fost “transmis decidentilor”, anunta CSM.…

- Consiliul Superior al Magistraturii anunta ca a trimis la Cotroceni motivarea avizului consultativ negativ pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA."In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia…

- Raportul Sectiei de procurori a CSM, care a dat aviz negativ cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi, este aproape gata, a anuntat Codrut Olaru, vicepresedintele CSM. „€Motivarea avizului este pe final. Pana la sfarsitul acestei saptamani o vom inainta decidentilor in vederea luarii unor masuri”…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Ministrul Justiției le-a transmis un mesaj dur celor de la Consiliul Superior al Magistraturii, care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Tudorel Toader așteapta motivarea celor de la CSM pentru a trimite mai departe cererea de revocare a șefei DNA catre Klaus Iohannis."Eu…

- Laura Codruța Kovesi, prezentata ca o eroina de Washington Post. Șefa „asediata” a anticorupției din Romania, așa cum este descrisa de jurnaliștii americani, a afirmat ca procurorii DNA au investigat un numar record de cazuri, in contextul in care atacurilor politice asupra luptei impotriva corupției…

- Laura Codruta Kovesi a prezentat, miercuri, Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017. Sefa DNA si-a inceput discursul afirmand ca 2017 a fost un an dificil, demersul luptei anticoruptie fiind pus puternic sub semnul intrebarii. Potrivit ei, aproximativ…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, considera ca avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii pe revocarea Laurei Codruța Kovesi este o sfidare a cetațenilor. "Mie decizia CSM mi s-a parut o dovada de dispreț la adresa cetațenilor, au ignorat absolut toate dovezile. Secția…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a discutat, marti, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, iar rezultatul a fost un aviz negativ.Ședința a inceput…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, 27 februarie, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. La ședința au fost prezenti atat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cat si procurorul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Anuntul a venit la finalul sedintei de doua ore si jumatate, la care au fost prezenti atat ministrul…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, in sedința de marți, sa dea aviz negativ propunerii facute de ministrul Tudorel Toader privind revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al DNA.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti, in sedinta Sectiei pentru Procurori a CSM, ca nu se va prezenta la bilantul DNA de miercuri, precizand ca nu a primit raportul de activitate nici pana acum. Codruta Kovesi a spus ca raportul a fost inaintat marti catre invitatii la bilant. …

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti ca discursul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, din sedinta CSM in care se discuta solicitarea de revocare a sa din functie poate fi convingator, daca este sustinut in fata celor care nu se pricep deloc. "Discursul dumneavoastra…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a prezentat in plenul Consiliului Superior al Magistraturii și a ținut sa le dea asigurari membrilor acestui for ca raportul prin care a cerut revocarea Laurei Codruța Koves a fost urcat pe site in cel mai scurt timp posibil. Tudorel Toader a explicat ca site-ul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta marti solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La sedinta sunt asteptati atat Kovesi, cat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Peste o mie de magistrati au transmis,…

- Bilantul de activitate pe 2017 al DNA va fi prezentat miercuri, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi va fi audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei. “Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- 'Nu e problema partidului', a spus secretarul general al partidului, Marian Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi. De asemenea, intrebat daca exista o strategie in PSD pe aceasta tema, el a aratat ca acest subiect nu este pe agenda social-democratilor, noteaza Agerpres.…

- Procurorul – sef al DNA a fost invotata la sedinta CSM. Audierea vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, pentru AGERPRES, ca va participa marti la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in care se va discuta solicitarea privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, in cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ”In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Laura Codruta Kovesi a fost invitata, marti, la ora 14:00, pentru a fi audiata de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care are pe masa cererea de revocare a sefei DNA si raportul intocmit de ministrul Tudorel Toader. Avizul dat CSM are caracter consultativ. "In intampinarea interesului…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discuție, marți, de la ora 14.00, cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Anunțul a fost facut, luni, de Secția pentru procurori a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''.''In temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat…

- Reprezentanti ai CSM au declarat pentru News.ro ca raportul ministrului Tudorel Toader a ajuns la CSM, a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ.Ei au precizat ca pana la acest moment nu au fost dispuse alte masuri, incluzand vreun calendar, iar data sedintei in care va…

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- La cine se afla decizia de revocare a procurorului-sef DNA. Pasii prevazuti de procedura si ce prevede legea Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis sa amane pentru 30 ianuarie luarea unei decizii in privința procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul CSM anunta, in urma exercitarii actiunii…

- Inspectia Judiciara cere cercetarea disciplinara a șefei DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, va fi cercetata disciplinar de catre Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspectia Judiciara…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- "Am spus public ca am luat o decizie. Stiti bine ca nu ministrul revoca, el cel mult propune. De revocat, il intrebati pe presedinte", a declarat ministrul Justitiei, la iesirea de la CSM, unde a participat la sedinta de plen in care a fost aleasa noua conducere a institutiei, potrivit News.ro.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ajuns vineri, 5 ianuarie, la ora 9.45, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). La CSM au loc alegeri, membrii Consiliului urmand sa-și aleaga un nou președinte și un nou vicepreședinte.Vezi și: Ieftin și rapid: trucul care te scapa de gheața…