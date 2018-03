Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni ca justitia sarba a cerut detalii cu privire la natura infractiunilor in cazul lui Sebastian Ghita, urmand as primeasa in cel mai scurt timp documentele solicitate. “Judecatorii din Serbia au cerut informatii cu privire la natura, continutul, modul…

- Fostul deputat UDMR Marko Attila, condamnat definitiv la 3 ani inchisoare cu suspendare in 2014, a primit și o sentina intr-un nou dosar aflat pe rolul Curții de Apel București. In noiembrie 2014, fostul deputat UDMR Marko Attila a fost condamnat de Curtea de Apel Ploiești la 3 ani inchisoare cu suspendare…

- Dupa intalnirea recenta a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu omologul sarb, Aleksandar Vucic, justiția din Serbia a oferit o reacție de ultima ora cu privire la scandalul extradarii lui Sebastian Ghița.

- „Nu am discutat (despre cazul lui Sebastian Ghița - n.r.) dar ulterior am aflat ca vreți sa intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte care mi-a spus ca nu știe, dar, cu siguranța, lucrurile sunt pe fagașul normal, instanțele delibereaza și se va da un verdict in aceasta chestiune. Mai…

- In temeiul disp. art. 102 alin. 1 din Legea nr. 302 2004, privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, la data de 08.03.2018 procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au inaintat Curtii de Apel Constanta documentele privind un barbat din Tulcea, in vederea luarii…

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…

- Turcia a afirmat luni ca a cerut in mod oficial autoritatilor cehe extradarea unuia dintre cei mai importanti lideri ai minoritatii kurde siriene, Saleh Muslim, arestat sambata la Praga la solicitarea Ankarei, relateaza AFP. "Ministerul Justitiei a terminat pregatirile in legatura cu acest dosar si…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…

- Cauzele avand ca obiect restituirea taxelor de poluare au determinat cresterea volumului de activitate in materie comerciala si de contencios administrativ si fiscal cu aproape 50%, potrivit raportului de activitate pentru anul 2017 intocmit de conducerea Curtii de Apel Ploiesti. "In materie…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus scoaterea dosarului penal care ii priveste pe inculpatii Nicolae Stanciu si Vasile Costea de pe rolul Curtii de Apel Constanta si trimiterea la Curtea de Apel Galati, spre competenta solutionare. Decizia este definitiva si a fost luata ca efect al…

- In temeiul prevederilor articolului 140, alineatul 2 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale articolelor 38, alineatul 1 si 58, litera m din Legea nr. 94 1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, Curtea de Conturi a elaborat si aprobat raportul public pe anul…

- Frații Victor și Ioan Becali ar putea petrece numai cateva luni in spatele gratiilor dupa condamnarea definitiva la pedepse de 5,8 ani și 7,4 ani in dosarul de luare de mita al fostei judecatoare Terceanu, dupa ce aceștia au executat o mare parte din aceste perioade datorita condamnarii și in dosarul…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au stabilit un nou termen in apelul dosarului in care Gheorghe Taralunga, profesor universitar doctor, fost decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, a fost condamnat in prima instanta la opt ani si opt luni de inchisoare, iar Evangelos…

- Barbatul de 41 de ani din Ramnicu Sarat era urmarit la nivel international, iar pe numele sau era emis mandat european de arestare pentru comiterea unor infractiuni de trafic de persoane si sclavie pe teritoriul Italiei. Potrivit unor surse judiciare, barbatul a dus o femeie, ruda cu el, in…

- Un roman urmarit international pentru trafic de persoane și sclavie a fost prins de oamenii legii in judetul Buzau. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au depistat, luni, un barbat, de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, care era urmarit la nivel internațional. Potrivit unui comunicat,…

- La data de 12 februarie a.c., politisti din cadrul Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale Buzau au depistat si prins un barbat in varsta de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, urmarit la nivel international, pe numele caruia autoritatile judiciare din Italia au emis mandat european…

- Tinerii aflați in arestul IPJ Buzau pentru trafic de etnobotanice s-au saturat repede de detenție și au facut cerere de eliberare. Ei au contestat masura arestului preventiv dictata de instanța pe 5 februarie, insa magistrații de la Curtea de Apel Ploiești le-au respins acțiunea ca nefondata. Cei patru…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar urma sa pronunțe astazi decizia definitiva in dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu, condamnata de Curtea de Apel București la 5 ani și 6 luni de inchisoare, fiind acuzata ca a primit aproape 200.000 de euro mita pentru a dispune…

- Asociația ”Justiția Pro Cetațean” propune Curții de Apel Alba Iulia implementarea unui sistem care sa asigure tuturor celor implicați in procese acces online la documentele din dosare. Din 2013, sistemul funcționeaza cu succes la Curtea de Apel Cluj Napoca, unde numarul celor care solicita acces la…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani.…

- Proasta organizare a unei instanțe din vestul țarii ar fi putut deveni o alta cauza pe lunga lista a proceselor de la CEDO indreptate impotriva Romaniei, daca judecatorii Curții de Apel Timișoara nu ar fi sesizat deficiența. Incidentul a avut loc la Tribunalul Arad. O femeie, parte intr-un proces, a…

- Fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt si al filialei judetene a PSD, a fost arestat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bacau, pentru 30 de zile. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Fostul vicepresedinte ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție. Decizia aparține instanței penale a Curții de Apel din Ploiești și este una definitiva.Curtea de Apel Ploiești, a decis, astazi, sa-l achite printr-o decizie definitiva pe fostul…

- Un fost vicepreședinte al ANAF, Romeo Florin Nicolae, trimis in judecata de DNA in anul 2015 sub acuzația de trafic de influența a fost achitat, joi, magistrații Curții de Apel Ploiești pronunțand o decizie definitiva prin care inculpatul e declarat nevinovat. Aceeași solușie fusese pronunțata și de…

- Procesul privind cea mai mare cantitate de droguri descoperita din Romania, mai precis intr un container din Eforie, merge la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca, la finele saptamanii trecute, inculpatii au atacat decizia primei instante, respectiv a Tribunalului Constanta. Oricare va fi decizia…

- Sebastian Ghița nu a solicitat azil politic în Serbia. Este o forma de protecție atunci când ceri azil politic sa te protejei de statul de care te simți „prestecutat”. Sebastian Ghița nu a facut o astfel de cerere, daca nu voia sa mai ajunga vreodata în România.…

- „Nu sunt vinovat. Nici nu stiam ca fetele sunt acolo la program. Cand a inceput incendiul, pompierii au intrat si au spus ca nu mai este nimeni”. Asa a incercat George Karam sa ii convinga pe judecatorii Curtii de Apel Constanta ca nu are nicio vina pentru tragedia din fostul restaurant Beirut. Trei…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un ploieștean de 34 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, pentru comiterea infractiunii de furt din buzunare.…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Petre Toba, fost sef al IGPR si ministru de Interne, a fost audiat vineri in calitate de martor la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, informeaza AGERPRES.…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Calarasi a Nelei Olimpia Achim si din functia de judecator cu grad profesional de tribunal la Judecatoria Fetesti a lui Traian Ionescu. Cei…

- Un dosar mai puțin obișnuit a fost finalizat, pe fond, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel Ploiești. Judecatorii au pronunțat sentința in cazul unui elev acuzat de incalcarea prevederilor Legii privind prevenirea și combaterea terorismului. In fapt, inculpatul este un licean care, pentru ca nu avea…

- V. Stoica Magistrații Curții de Apel Ploiești l-au achitat, in prima instanța, pe primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, intr-un dosar care a fost instrumentat de Mircea “Portocala” Negulescu, fostul procuror al DNA Ploiești intrat in atenția Inspecției Judiciare pentru mai multe abateri disciplinare.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea. Intrebat marti, la MJ, daca poate fi grabit procesul de extradare a fostului deputat Sebastian…

- Sute de magistrati protesteaza, la aceasta ora, pe scarile din fata Curtii de Apel Bucuresti. Acestia au pancarte pe care au scris juramantul lor.Potrivit informatiilor, si la Brasov se desfasoara un protest similar.Citeste si: Imagini de la eveniment. Judecatorii din Constanta protesteaza. Andrei Bodean,…

- Peste 100 de judecatori și procurori din cadrul razei teritoriale a Curții de Apel Cluj au ieșit in fața Palatului de Justiție din Cluj Napoca, și au protestat, in tacere, timp de 15 minute, impotriva intenției Parlamentului de a modifica legile Justiției și a unor prevederi din Codul Penal și Codul…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti au dispus, ieri, declararea ca indezirabil pe teritoriul Romaniei a unui tanar de 27 de ani, rezident in municipiul Constanta, beneficiar al statutului de refugiat. Decizia a fost luata la cererea procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,…