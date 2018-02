Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit la Antena 3, vineri seara, despre dezbaterile din Parlamentul European, acolo unde s-a discutat in aceasta saptamana despre legile justiției din Romania.„Am incercat, cred ca am și reușit, sa subliniez ca nu e nicio legatura intre legile justiției…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a vorbit despre acest eveniment. "Acolo unde sunt domnul Preda și doamna Macovei nu are cum sa fie altceva decat un circ. Prezența la aceasta extraordinar de mediatizata dezbatere a fost de 25-30 de europarlamentari, ceea ce arata ingrijorarea fantastica la nivel…

- Parlamentul European organizeaza miercuri, 7 februarie 2018, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema „Amenințari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”.La dezbatere este invitat și ministrul Justiției, Tudorel Toader, cel care…

- Guvernul Romaniei are 'o responsabilitate politica foarte clara' in privinta modificarilor din justitie si 'nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune', a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinta a Grupului Verzilor/Alianta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat "convins" marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european în legatura cu situatia din România, spunând ca nu stie de unde provin.

- "Desi planificata pentru 30 de minute, intrevederea a durat mai bine de o ora ceea ce inseamna ca a fost consistenta. Au fost mai multe teme de discutie. Stadiul legilor justitie, stadiul codurilor penale si modificarile legilor privind incompatibilitatile deputatilor si senatorilor. Pe scurt, legile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca a luat o decizie in ceea ce o priveste pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, decizie pe care urmeaza sa o "formalizeze", in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul sef al DNA, ci presedintele,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, evita sa comenteze decizia pe care foștii sai colegi de la Curtea Constituționala urmeaza sa o ia cu privire la cele trei legi ale justiției, comntestate de opoziție, dar și de ICCJ.„Cu alta ocazie, ați spus ca este o ingerința, o presiune. Este treaba…

- Comisia de la Veneția a dat unda verde legilor Justiției. Comisia, care are un rol cosultativ, a decretat ca proiectele de legi privind Justiția sunt legale și intra in legislația care funcționeaza in UE. Ministrul Justiției, Tudorel Toader a prezentat, in 9 decembrie, proiectele privind modificarile…

- Kelemen Hunor: Legile adoptate nu afecteaza statul de drept si independenta justitiei Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele…

- "Va asigur ca pana la data de 1 aprilie Parlamentul isi va indeplini acest rol si va transpune directiva. Acolo este vorba de niste principii. Acele principii din directiva Guvernul a transpus o parte dintre ele prin proiectul de lege care a fost inaintat la Senat, dar pentru restul de articole care…

- Țara fierbe de cateva saptamani din cauza modului in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile Justiției, Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Și ieri, ca și in alte zile, zeci de mii de romani au ieșit in strada sa protesteze in fața schimbarilor, iar Uniunea Europeana este cu ochii pe…

- Studentii au protestat in fata Decanatului Facultatii de Drept de la UAIC, legati la ochi. 'Am venit astazi, aici, pentru a demonstra pozitia noastra civica fata de ceea ce se intampla in Parlamentul Romaniei. Intr-o oarecare masura, noi nu suntem de acord cu ceea ce se intampla acolo. Sunt…

- Șeful DIICOT, D. Horodniceanu, despre modificarea codurilor penale Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu. Foto: Agerpres. Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a încheiat dezbaterile generale cu privire la Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie. În…

- Judecatorii de la Judecatoria Craiova au initiat in urma cu putin timp un protest impotriva intenției Parlamentului de a modifica legile Justiției și a unor prevederi din Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Ei s-au adunat pe scarile Judecatoriei ...

- Eurodeputatul Norica Nicolai – vicepreședinte al grupului ALDE din Parlamentul European – decripteaza intențiile ministrului Justiției, Tudorel Toader, in ceea ce privește Codul Penal și cel de Procedura Penala. Concret: europarlamentarul a declarat marți pentru PSnews.ro ca guvernantul are dreptate…

- In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera, insa in calitate de magistrati au restrictiile si incompatibilitatile pe care le prevad Constitutia si legile speciale, a spus luni dimineata ministrul Tudorel Toader. "In calitate de cetateni, magistratii…

- Bucuresti, 17 dec /Agerpres/ - Fostul premier Dacian Ciolos spune ca in cazul in care modificarile depuse la Codul Penal si Codul de Procedura Penala vor trece in forma actuala, ''exista riscul ca niciun cetatean al acestei tari sa nu mai fie in siguranta in Romania, iar dreptatea in justitie sa fie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- CSM dezbate pe 7 decembrie, in plen, raportul MCV. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) dezbate joi, 7 decembrie, in sedinta de plen, raportul Comisiei Europene cu privire la progresele Romaniei in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), informeaza Digi 24 . Pe ordinea de zi a sedintei…

- "Nota Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe nr. 24221/2017 privind analiza Raportului Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu asupra progreselor inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, publicat la data de 15 noiembrie 2017"…