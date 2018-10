Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European discuta situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei, in prezenta prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans.Timmermans a lansat o serie de acuzatii la adresa Guvernului si Parlamentului,…

- Eurodeputatul PSD, Claudia Tapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in sedinta de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete si efectele lor asupra justitiei si ca tema principala este statul de drept in Romania. "In calitate de europarlamentar al…

- Deputatul PSD a afirmat, la Romania TV, ca Tudorel Toader ”e cu zece clase peste domnul Augustin Lazar, il susțin. Multe lucruri sunt evidente. Ce mai așteapta in ceea ce-l privește pe dl Lazar? Polemica de astazi nu ar fi trebuit sa aiba loc. dl Lazar nu trebuia sa se afle in funcție.” Tudorel…

- Dancila spune ce a vorbit cu oficialii de la Bruxelles: „Discutia despre incalcarea statului de drept in Romania este una falsa”, a transmis premierul, in deschiderea sedintei de Guvern, ea acuzand „manipulari”, „zvonuri” si „teme false”. Viorica Dancila a precizat ca „discutia despre incalcarea statului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca procurorul general “se afla intr-o grava eroare, plasand justitia, una dintre cele trei puteri, in afara puterilor statului, deasupra acestora”. El spune ca, daca una dintre cele trei puteri isi incalca limitele constitutionale, CCR solutioneaza conflictele…

- Ska Keller, copreședinta grupului verzilor din Parlamentul European, spune ca este nevoie de înființarea unei comisii care sa monitorizeze situația statului de drept din România iar Comisia ar trebui, în opinia ei, sa demareze rapid o

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca desecretizarea in 2018 a protocolului dintre Ministerul Public si SRI semnat in 2008 si faptul ca cel despre cel de-al doilea nu s-a facut referire in spatiul public reprezinta "o profunda sfidare" la adresa statului de drept, precum si a cetatenilor,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca raportul Comisiei de la Venetia este unul intermediar si ca Romania urmeaza sa formuleze un raspuns pentru Comisia de la Venetia, la care Ministerul va contribui, daca va fi solicitat.