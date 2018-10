Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului General au clasat dosarul privind modul in care ministrul Tudorel Toader a cerut sa fie admis in Uniunea Notarilor Publici. Dosarul a fost clasat pentru ca fapta nu este prevazuta de legea penala sau nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege.

- Parchetul General a clasat dosarul in care au fost efectuate verificari cu privire la modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut Uniunii Notarilor Publici sa propuna numirea sa in functia de notar, transmite Agerpres.ro Potrivit Biroului de presa al Parchetului General, dosarul a fost…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat, duminica seara, ca a spus ca procurorul general se afla intr-o grava eroare cand afirma ca justitia isi poate indeplini rolul de mentinere a echilibrului puterilor de stat si ca nu a zis de necunoasterea legii, insa nu este surprins, pentru ca nu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti seara, la Antena 3, ca solicitarea sa de a deveni notar, fara examen, a fost facuta in baza Legii Curtii Constitutionale, care spune ca la incetarea mandatului judecatorul Curtii Constitutionale poate opta pentru intrarea in avocatura sau in…

- Curtea Suprema a amanat pronuntarea in cazul plangerii fostului procuror general, Tiberiu Nitu, care a atacat solutia DNA de scoatere a sa de sub urmarire penala in dosarul Girofarul, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale de dezincriminare a abuzului in serviciu.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca evaluarea procurorului general nu reprezinta o forma de presiune in legatura cu dosarul protestului din 10 august, menționand ca procedura declanșata nu este bazata exclusiv pe existenta protocolului din 2016."Aceasta declarație nu reprezinta…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, incearca sa puna presiune pe dosarul legat de protestul din 10 august prin anuntul privind evaluarea activitatii...

