- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca cererea de recuzare a șefului de Secție de anchetare a magistraților, formulata de Laura Codruța Kovesi in dosarul ei, este fara obiect, deoarece Gheorghe Stan nu instrumenteaza cauza fostei șefe DNA.Citește și: Cum voteaza romanii pe regiuni…

- Cererea de recuzare a lui Gheorghe Stan este in analiza procurorului general al Romaniei, potrivit unor surse judiciare.Este vorba despre solicitarea formulata de Laura Codruta Kovesi, care il acuza de lipsa de impartialitate. Aceeasi solicitare a fost facuta si in cazul Adinei Florea,…

- Procurorul-sef al Sectiei pentru anchetarea magistratilor, Gheorghe Stan, a respins cererea formulata de Laura Codruta Kovesi de recuzare a procurorului Adina Florea, cea care instrumenteaza dosarul in care fosta sefa a DNA are calitatea de suspect.

- "Secția de anchetare a magistraților pe care PSD și ALDE au inventat-o ca sa elimine magistrații incomozi a intrat in acțiune și prima victima este Laura Codruța Kovesi. Nu poate fi intamplator faptul ca exact in ziua in care trebuia sa ajunga in Parlamentul European sa-ți susțina candidatura pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca informatii despre Laura Codruta Kovesi au ajuns deja la Parlamentul European si la omologii sai, dar nu au fost transmise de el, asociatiile profesionale ale magistratilor fiind cele care ar fi "facilitat" comunicarea. Intrebat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca actuala conducere a Ministerului Public, din care face parte si sectia speciala de anchetare a presupuselor infractiuni comise de magistrati, impiedica functionarea acestei sectii.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca va transforma in Direcție Secția de anchetare a magistraților, deoarece actuala conducere a Parchetului General, adica Augustin Lazar, impiedica structura sa funcționeze.„Cunoscand realitatea, știm ce trebuie sa facem. Eu, ca ministru al Justiției,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi seara, ca i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocarea din functie a procurorului general si solicitarile privind numirea in functii de conducere a alti cinci procurori, intre care Adina Florea.