Romania nu este in situatia Poloniei sau Ungariei pentru a fi in situatia procedurii de sanctiuni impotriva unui stat membru al UE prin articolul 7 din Tratat, a declarat, miercuri, la Strasbourg, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Principiul egalitatii, si nu numai in Romania, peste tot, presupune sa te afli in aceeasi ipoteza juridica. Or, noi nu suntem. Romania nu este in ipoteza, in situatia Poloniei sau Ungariei. La noi n-a existat asa ceva. Sigur, a fost acolo o usoara sincopa cand presedintele a avut nevoie de mai mult timp spre a intelege o decizie a CCR, evident, fiind o decizie foarte…