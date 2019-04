Toader demitere. Dragnea către Dăncilă: Să ia o decizie "Domnul ministru Toader trebuie sa inteleaga ca nu mai poate continua asa. Multi colegi au spus ca intentia lui a fost sa ridice aceste subicte sa discutam trei luni. Cer guvernului, in mod ferm, sa inceteze cu aceasta discutie nesfarsita. Parlamentul incepuse procedura de finalizare a codurilor dupa verificarea CCR. A fost o greseala a PSD ca a crezut in unii care au spus ca vor da aceasta ordonanta, ca sa ajunga pana la urma sa mearga cu 7-8 articole la Bruxelles intr-o mare umilinta. Parlamentul trebuie sa isi urmeze cursul. Nu putem lasa sa se discute despre niste teme parazite luni de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

