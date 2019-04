Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat va astepta pana cel tarziu luni ca presedintele Klaus Iohannis sa semneze propunerile de ministri pentru Justitie, Fondurile Europene si Ministerul pentru relatia cu romanii de pretutindeni. In caz contrar, formatiunea ia in calcul o restructurare guvernamentala, iar noul Guvern…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu i-a acuzat miercuri, in plenul Parlamentului, pe presedintele Klaus Iohannis si pe reprezentantii Opozitiei ca il sustin pe procurorul general Augustin Lazar, care, in anii '80, in calitate de presedinte al Comisiei pentru eliberari de la Penitenciarul Aiud, a semnat…

- Remus Borza, membru in Partidul Forța Naționala, prezent, pe data de 7 martie, in studioul DCNews pentru o noua ediție a emisiunii „Borza Analytica", a facut un pronostic in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urma sa treaca un alt test al increderii la motiunea simpla initiata…

- Alianta USR-PLUS considera ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa participe la sedinta de guvern care are pe ordinea de zi ordonantele privind Codurile penale, pentru a bloca adoptarea lor, a declarat, joi, presedintele USR, Dan Barna. El a anuntat ca i-a transmis premierului Viorica Dancila…

- Remus Borza, membru in Partidul Forța Naționala, prezent, pe data de 7 martie, in studioul DCNews pentru o noua ediție a emisiunii „Borza Analytica”, a facut un pronostic in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urma sa treaca un alt test al increderii la motiunea simpla initiata…

- "OUG-ul lui Tudorel este un dezastru pentru justitia din Romania, mai ales ca nu se justifica nicio urgenta, alta decat cea a infractorilor Dragnea si Tariceanu. De aceea, in fata acestui atac furibund la adresa justitiei din Romania, ii solicitam in mod ferm presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze…

- Prezent la București, Gunther Krichbaum a spus ca a avut o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a susținut ca nu el este cel care a revocat-o pe Kovesi de la conducerea DNA, ci președintele Klaus Iohannis. „De asemenea, domnul Toader a spus textual ca: m-aș bucura daca ea, adica…

- Krichbaum a mai precizat ca i-a cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa o susțina pe Kovesi pentru funcția respectiva.”Competențele dnei Kovesi sunt fara nicio urma de indoiala, este practic predestinata pentru aceasta funcție și eu mi-aș putea imagina ca Germania și Franța ar putea…