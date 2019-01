Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile purtate vineri intre membrii Guvernului Romaniei si cei ai Colegiului Comisarilor au fost structurate pe trei sectiuni tematice si au vizat aprofundarea dosarelor prioritare, precum piata unica europeana, cadrul financiar multianual, consolidarea Uniunii Economice si Monetare, migratia, securitatea…

- Importanta continuarii dialogului romano-polonez in baza Parteneriatului strategic a constituit una dintre temele centrale de discutie in cadrul intrevederii avute miercuri, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz. Premierul…

- Tudorel Toader a declarat ca are o buna relație cu premierul Viorica Dancila și ca ințelege afirmația sa potrivit careia ar accepta un proiect de OUG pe amnistie și grațiere daca e asumat de MJ, deoarece orice inițiativa are nevoie de avizul Ministerului Justiției inainte de a ajunge la Guvern, potrivit…

- O sedinta de urgenta are loc in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, chiar in timpul dezbaterii motiunii de cenzura. La sedinta participa Dragnea, Tariceanu, Teodorovici, Valcov si Tudorel Toader. Acestia au parasit sala de plen imediat dupa discursul premierului Dancila.Discutiile…

- Liderii USR Dan Barna si Stelian Ion au mers, vineri, la discutii la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila si Tudorel Toader, pe tema Ordonantei pe Codurile penale, anuntata la inceputul saptamanii, dupa sedinta conducerii PSD. Dan Barna a aratat, dupa intalnire, ca i-a transmis sefei Executivului…

- Liderul USR Dan Barna a relatat vineri ca premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, au fost "foarte fermi" in discuția avuta la Palatul Victoria ca, pentru moment, nu au in lucru și nu intenționeaza sa dea o ordonanța de urgența privind amnistia și grațiere.

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca reprezentantii Ministerului Justitiei vor lua, din Codurile Penale, ceea ce este constitutional si vor transpune intr-o ordonanta de urgenta. „S-a discutat despre posibilitatea finalizarii procedurii de adoptare a soluțiilor din Coduri declarate in parte constituționale,…

- Principalele dimensiuni ale agendei de lucru a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene au stat in centrul discutiilor care au avut loc marti, la Palatul Victoria, intre prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, si Luca Jahier, presedintele Comitetului Economic si Social European (CESE).…