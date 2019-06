Toader, declaratia de avere de finalul mandatului de ministru: venituri lunare de 14.000 de euro Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a incasat in 2018 venituri in valoare de 775.248 lei, aproximativ 14.000 euro/luna. Este vorba de venituri din pensii, salarii si indemnizatii primite de la Ministerul Justitiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi si Consiliul Superior al Magistraturii.



Veniturile au fost in crestere, fata de anul 2017, cand incasa, potrivit declaratiei de avere, aproximativ 12.500 euro/luna.



