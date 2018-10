Dupa o ora in care a prezentat, in sinteza, cele 63 de pagini ale raportului de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, ministrul Justitiei a anuntat ca declanseaza procedura de revocare din functie a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. Toader a mai anuntat ca va trimite propunerea in cauza chiar in aceasta seara […] Toader declanseaza procedura de revocare a procurorului general Lazar is a post from: Ziarul National