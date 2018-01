Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca autoritatile romane au avut numeroase intrevederi cu cele din Danemarca pe tema conditiilor din penitenciare si s-a convenit ca Romania sa garanteze in scris conditiile corespunzatoare de detentie pentru cei care ar urma…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, joi, în cadrul Consiliului JAI, îl va întreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara "prefera atitudinile critice la adresa României", în loc sa solicite în scris, "asa…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat pe pagina sa de Facebook, dupa ce premierul Danemarcei a cerut accelerarea procedurilor de extradare a infractorilor straini și un sistem mai dur pentru sancționarea țarilor care nu respecta standardele in domeniul drepturilor omului.

- Tudorel Toader a postat, miercuri seara, un mesaj pe Facebook ca reactie la declaratia premierului Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, care a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului.”Citesc faptul ca, Lars Lokke Rasmussen,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are una dintre cele mai dure intervenții publice de la preluarea mandatului, dupa ce premierul Danemarcei a cerut sancționarea Romaniei pentru nerespectarea standardelor drepturilor omului in privința condițiilor de detenție. Ministrul afirma ca autoritațile daneze…

- Curtea Suprema de Justitie din Danemarca a decis in 2017 ca patru cetateni romani acuzati de autoritatile romane de trafic de persoane nu pot fi extradati deoarece conditiile din penitenciarele din Romania le-ar incalca drepturile.In acest context, Lars Lokke Rasmussen, premierul Danemarcei,…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor români care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, marti, cu reprezentanti ai Bancii Mondiale pentru a discuta despre aspectele tehnice si pasii necesari pentru realizarea, in parteneriat, a proiectului “Cartierul pentru Justitie”.

- Romania o ia serios pe urmele Poloniei. Autoritațile romane vor fi chemate in fața Parlamentului European pentru a da explicații cu privire la amenințarile la statul de drept - cu referire directa la legile justiției pentru care a fost criticata constant puterea de la București.Topul partidelor:…

- Eurodeputata Monica Macovei lanseaza un atac dur la adresa procurorului Codruț Olaru, vicepreședintele CSM, care a fost acuzat de jurnalista Emilia Șercan ca și-a plagiat teza de doctorat. Ce atacurile lui Macovei nu scapa nici ministrul Justiției, Tudorel Toader, coordonatorul științific al tezei…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, s-a declarat luni ''optimist'' in ce priveste posibilitatea ca tara sa sa adere la centrul de securitate cibernetica al NATO, cu sediul in Tallinn (Estonia), relateaza AFP. ''Trebuie sa purtam acum negocieri privind noul buget…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut joi, referitor la posibilitatea existentei unor tensiuni cu premierul Mihai Tudose pe tema revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu are niciun element pentru a considera natura relatiei ca fiind altcumva decat foarte buna, informeaza agerpres.ro. …

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca a luat o decizie in ceea ce o priveste pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, decizie pe care urmeaza sa o "formalizeze", in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul sef al DNA, ci presedintele,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu-l evita pe presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului poate sa critice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile aduse legilor Justitiei. Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM…

- "Va asigur ca pana la data de 1 aprilie Parlamentul isi va indeplini acest rol si va transpune directiva. Acolo este vorba de niste principii. Acele principii din directiva Guvernul a transpus o parte dintre ele prin proiectul de lege care a fost inaintat la Senat, dar pentru restul de articole care…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a dezvaluit, miercuri seara, la Antena 3, ca mai mulți demnitari cu probleme penale au fost in audiența la el. I s-au plans de faptul ca procurorii nu au mai lucrat la dosarele lor de mai mulți ani. Toader a facut aceste afirmații pentru a da un exemplu despre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca ar fi incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala". Ministrul face trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina", despre care spune ca ii confirma…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti ca magistratii, prin CSM, isi dau avizul pe legile Justitiei si nu cu privire la incriminarea sau dezincriminarea faptelor, precizand ca, daca legea este neclara, pot apela la Curtea suprema sau la Curtea Constitutionala a Romaniei. "In…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut, luni, o întrevedere cu conducerea Penitenciarului Vaslui și cu liderii de sindicat de la penitenciarele din Vaslui, Iași și Bacau, în care au fost discutate o serie de probleme cu care se confrunta sistemul

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei. „Comisia de la Venetia – sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs…

- Dupa mai multe interventii foarte dure ale procurorului general, care a criticat modificarile la legile justitiei si chemarea la audieri in parlament a unor procurori de catre parlamentari, pe care i-a numit "inculpati de rang inalt", procurorul general Augustin Lazar primeste o replica dura de la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca se va intalni, miercuri, cu ambasadorii a zece state, cu care va discuta despre modificarile legilor justitiei, despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV si despre structurarea statului de drept.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca Guvernul a aprobat, miercuri, un memorandum pentru realizarea Cartierului Justitiei pe amplasamentul Esplanada.Toader precizeaza ca este vorba despre Memorandum vizand situatia amplasamentului "Esplanada", in vederea dezvoltarii Cartierului Justitiei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, astazi, prima reactie la comunicatul dat publicitații luni de Departamentul de Stat al SUA, in care se cere renuntarea la modificarea legilor Justiției, procedura aflata in desfașurare in Parlament.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca nu este el in masura, ci analistii politici, sa „decripteze” sensul protestelor de strada care au avut loc duminica seara in Bucuresti si in mai multe orese, iar intrebat despre o eventuala demisie a sa, ceruta de manifestanti, el a afirmat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca din comunicatul CCR referitor la respingerea sesizarii in cazul Belina nu reiese ca „procurorul poate sa ancheteze imprejurari, circumstante, oportunitatea, legalitatea adoptarii unei hotarari de guvern.”

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca recentele afirmatii ale presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la DNA reprezinta "o libertate de exprimare". Prezent joi la Parlament, Tudorel Toader a fost intrebat de jurnalisti cum vede sesizarea trimisa de sefa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca recentele afirmatii ale presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la DNA reprezinta "o libertate de exprimare". Prezent...

- Victor Ponta s-a dezlantuit, in direct, la Antena 3. Dupa ce l-a somat pe Liviu Dragnea sa-si ceara scuze, Ponta sustine ca Dragnea n-a facut nicio miscare pentru stoparea abuzurilor pe care chiar el le acuza.Citeste si: OFICIAL - Casa Regala, anunt de ULTIMA ORA despre starea Regelui Mihai.…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus vineri, la Goteborg, referindu-se la raportul publicat de Comisia Europeana, ca nu crede ca Romania va scapa de MCV anul viitor, așa cum a susținut ministrul Justiției, Tudorel Toader. „Da, eu nu cred in așa ceva și cred ca acest optimism afișat este cel…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, considera ca rezistența pe care unii o opun modificarii legilor Justiției este cauzata de mulți factori, printre care "rutina, stagnarea, spiritul acesta 'e bine, merge și așa'", iar alții se opun pentru ca vor sa-și conserve privilegiile.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi seara la Antena 3 ca se va pronunța in privința eventualei revocarii Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA, dupa ce dezbaterea raporturilor Inspecției Judiciare in urma evaluarilor la DNA și la Ministerul Public va fi incheiata.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, joi, ca intenționeaza sa prezinte o evoluție in timp a rapoartelor MCV, pentru a arata cum și in ce perioada a crescut numarul de recomandari. "Am citit și recitit raportul MCV. Astazi probabil va voi arata o dinamica a rapoartelor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut, miercuri, tuturor autoritaților implicate o cooperare constituționala loiala, dezbateri reale și fundamentate pe necesitațile sistemului judiciar. "Cerem tuturor autoritaților implicate (...) o cooperare constituționala loiala,…

- Comisia Europeana a publicat miercuri raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare, anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei Justitiei.Comisia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca in penitenciare sunt 25.093 de detinuti, cu 5.972 de detinuti peste capacitatea de cazare la standardul de 4 metri pe detinut, afirmand ca in urma aplicarii legii recursului compensatoriu au fost eliberati 650 de detinuti. Conform Mediafax, Tudorel…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca Administrația Naționala a Penitenciarelor a procedat corect cand a pus in libertate deținuții care intrau sub incidența Legii recursului compensatoriu, menționand ca ținerea unui deținut in penitenciar dupa ce a disparut temeiul juridic al…

- Autoritatile din Danemarca au dispus suspendarea unor curse aeriene pe Aeroportul international din Copenhaga, din cauza unor amenintari la adresa companiei turce Atlasglobal, informeaza site-ul agentiei Reuters. Noua porti de îmbarcare au fost închise luni pe Aeroportul din Copenhaga…

- In weekend, la Tupilati a fost organizata Sadoveniana, o manifestare dedicata scriitorului Mihail Sadoveanu, care a copilarit pe acele meleaguri. La Hanul Razesilor din localitate au fost oaspeti de seama, printre acestia numarandu-se chiar ministrul Justitiei, Tudorel Toader. FOTO: Facebook (Leonte…

- Adela Popescu a plecat la munte fara copil și soț. Prezentatoarea tv s-a relaxat doua zile, alaturi de colegii de la „Vorbește Lumea”. Vedeta a povestit totul pe contul de socializare. Adela Popescu s-a desparțit de fiul ei, Alexandru, pentru a pleca intr-un team building organizat de echipa de la ”Vorbește…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca unele din cele patru coduri - penal, de procedura penala, civil, de procedura civila - au fost fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului, avand nevoie de corectare și modificare. "Ca o parere personala, sigur ca sunt…

- Toader, replica pentru Iohannis: Ministrul Justitiei nu are initiativa legislativa Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri dimineata, in replica la afirmatiile presedintelui, ca el nu are, conform legii, initiativa legislativa si nici nu decide care este calea pe care un proiect de lege…

- "Pur institutional, probabil v-ati astepta sa spun ca am toata increderea, dar experienta ultimelor luni nu imi permite sa spun asa ceva", a afirmat Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca in luarea unei decizii privind o eventuala propunere de revocare a Codrutei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Guvernului s-ar putea afla o hotarare privind transferarea de la Ministerul Apararii la Ministerul Justitiei a trei foste unitati militare, pentru a fi transformate in penitenciar cu regim semideschis. “Este foarte…

- LEGATURI… Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are rude prin alianta la Vaslui. Este vorba despre Marius Daniel Tudor, seful Serviciului Programe Europene si Internationale din cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM). Acesta s-a casatorit, in urma cu cativa ani, cu Ana Corina, acum judecator…

- Fostul sef al statului Traian Basescu a criticat, intr-o conferinta de presa la Timisoara, actualul Guvern, dar si pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre care a spus ca a mutat guvernarea la partid.Traian Basescu a declarat ca memebrii Guvernului „nu inteleg nimic” si ca de multe ori declaratiile…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii da o replica dura procurorului general, Augustin Lazar, dupa acesta din urma a afirmat ca numarul mare al deținuților eliberați in urma aplicarii recursului compensatoriu „confirma inca o data nevoia unui studiu de impact”. Ministrul ii amintește inca o data…