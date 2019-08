Toader dă în judecată site-ul Ziare.com. Fostul ministru al Justiției a luat foc! "Hotarat lucru - gazeta electronica ziare.com isi doreste sa fie chemata in judecata, pentru a intelege ca trebuie sa se documenteze inainte de a scrie ceva !

Repetam spre a se intelege !

Legea privind recursul compensatoriu a fost initiata de catre Guvernul zis tehnocrat si modificata, in mod substantial, de catre parlamentari.

MJ a dat aviz negativ modificarilor parlamentare.

Mj a sustinut neconstitutionalitatea proiectului de lege !

Intrebare - oare ce motive are ziare.com de sustine un astfel de neadevar ?", a scris Tudorel Toader pe contul de Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

