Toader: CSM a dat aviz negativ per total ordonanţei care modifică…

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca CSM a avut "o abordare generala" si "a dat un aviz negativ per total" ordonantei care modifica OUG 7/2019, desi cu o zi inainte i s-a transmis ca se va da aviz pozitiv pe modificarile convenite de premier cu reprezentantii magistratilor. "Proiectul de ordonanta a fost transmis la Consiliul Superior al Magistraturii, stiti ca, dincolo de intrevederea de la Guvern, eu, ca ministru, am avut o intrevedere cu procurorii, membri ai Sectiei de procurori de la CSM si am reluat, dezbatut, discutat aceste modificari, care au spus la momentul respectiv…