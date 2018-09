Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, miercuri, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu trebuie sa paraseasca Guvernul, precizând ca apreciaza ca &"foarte buna&" activitatea tuturor membrilor ALDE din Executiv.

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat miercuri, 26 septembrie, ca ministrul Tudorel Toader nu trebuie sa paraseasca Guvernul, fiind unul dintre cei mai buni ministri ai Justitiei din ultimii ani. Precizarea lui Tariceanu vine in contextul in care exista informatii ca Liviu Dragnea ar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a chemat, joi, la sediul central al partidului, pentru discuții pepremierul Viorica Dancila, alaturi de mai multi membri ai Cabinetului, printre care si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Potrivit unor surse, la discutii se mai afla ministrul Justitiei,…

- Un internaut a filmat cu drona acest rând enorm de la postul vamal Tudora, dar și o hora în care s-au prins mai mulți conaționali de-ai noștri plictisiți sa tot aștepte. Unii internauți au scris pe Facebook ca astfel de cozi sunt și la punctul de trecere a frontierei de la Palanca.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat vineri ca actul de justitie din Romania a fost profund afectat de practici neconstitutionale, iar adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale ar da posibilitatea…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca adoptarea unei Ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale se inscrie in logica “statului infractional” care incearca eliminarea unor probe validate de justitie din dosare. Barna spune ca nu…

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit, la Parlament, cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, la scurt timp dupa ce a avut o serie de discuții la Guvern cu premierul Viorica Dancila. Turul instituțional al lui Toader vine in contextul in care in spațiul public au aparut informații privind…