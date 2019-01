Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are de gand sa transforme in Directie actuala sectie de investigare a magistratilor si acuza actuala conducere a Parchetului General, adica pe procurorul Augustin Lazar, ca impiedica structura sa functioneze.

- Statutul Sectiei de investigare a infractiunilor comise de magistrati Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca într-un viitor apropiat va fi consolidat, prin norme juridice, statutul Sectiei actuale de investigare a infractiunilor comise de catre magistrati pentru ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, luni seara, ca intr-un viitor apropiat va fi consolidat, prin norme juridice, statutul Sectiei actuale de investigare a infractiunilor comise de catre magistrati pentru ca aceasta sa-si indeplineasca rolul preventiv. "Ceea ce am auzit cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca pe 28 ianuarie candidatii care urmeaza sa fie propusi pentru functii de conducere la DIICOT vor fi audiati de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, scrie antena3.ro.28 ianuarie, orele 11.00. CSM, prin Sectia pentru procurori,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca pe 28 ianuarie candidatii ce urmeaza sa fie propusi pentru functii de conducere la DIICOT vor fi audiati de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. "28 ianuarie, orele 11.00. CSM, prin Sectia pentru procurori,…

- Ministrul Justitiei sustine ca nu a primit nicio solicitare de la Sectia de investigare a magistratilor privind extradarea lui Nicolae Popa, mentionand ca MJ nu are competenta privind plata transportului unei persoane extradate."Eu nu am cunoștința de așa ceva. Adica in ultima perioada nu…

- Decizie de ultima ora la Curtea de Apel Alba Iulia in scandalul Tudorel Toader – Augustin Lazar. Curtea de Apel (CA) Alba Iulia va judeca in data de 20 noiembrie cererea de suspendare a executarii propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functia de procuror general a lui Augustin…

- Procurorul General Augustin Lazar va fi audiat in Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in 13 noiembrie, urmand ca avizul motivat sa fie transmis Ministerului Justitiei in 21 noiembrie. Sectia pentru procurori din CSM a stabilit ca solicitarea ministrului…