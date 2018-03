Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de consilieri de probatiune s-a strans, miercuri dimineata, in fata sediului INS unde are loc prezentarea raportului de activitate al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, eveniment la care participa si ministrului Justitiei. Oamenii sunt nemultumiti de salarii si de conditiile de munca.…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a transmis, marti, catre CSM si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, protocoalele incheiate cu SRI, informeaza PICCJ.”Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele…

- Presedintele SRI, Eduard Hellvig, doreste desecretizarea unui protocol care a fost incheiat intre SRI si DNA. Anuntul a fost facut de presedintele Comisiei SRI din Parlament, Claudiu Manda, scrie Digi 24.Anuntul vine la cateva ore dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i a cerut procurorului general…

- Conform unui comunicat de presa transmis luni dimineata, in baza prerogativelor constitutionale si a competentelor legale, ministrul Justitiei i-a solicitat procurorului general sa comunice daca si cate protocoale secrete au fost incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si…

- Un alt proiect pe care Tudorel Toader l-ar putea realiza in completare la recursul compensatoriu si la anuntata compensatie de 5 - 8 Euro/zi de detentie pentru fostii detinuti Ca raspuns la reactia de ieri seara (12 martie 2018, ora 17) a domnului Tudorel Toader - inca ministru al Justitiei si a carui…

- "In schimb, ministrul justitiei submineaza orice actiune de reforma a penitenciarelor prin: reducerea bugetului institutiei - in 2017 finantarea penitenciarelor a fost redusa cu aproximativ 30 de milioane de Euro, echivalentul constructiei unui penitenciar nou sau al modernizarii a peste 8000 de…

- Sindicaliștii din penitenciare se intalnesc cu premierul Viorica Dancila. Reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni luni, 12 martie, la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Printre solicitarile celor…

- Urmatorul act al disputei dintre ministrul justiției, Tudorel Toader, și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, va avea loc miercuri, in absența demnitarului din coaliția de guvernare PSD-ALDE. In schimb, va aparea președintele statului, Klaus Iohannis, cel care va trebui sa ia o decizie cu privire la revocarea…

- Andronescu: Nu ma intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de Toader, ci verificarea inregistrarilor cu procurorii anticoruptie Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a sustinut ca nu o intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ci…

- In cursul zilei de sambata s-a vehiculat varianta ca ministrul ar fi facut public un document al Inspectiei Judiciare care nu ar fi fost destinat publicitatii, in speta un raport care nu ar fi fost finalizat. Totul, in privinta raportului referitor la activitatea manageriala la DNA, in baza caruia cere…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti ce va face daca ministrul Justitiei va cere revocarea sefei DNA. "Asta cu revocarea constat ca este o preocupare intensa in spațiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar, s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi dimineata, in legatura cu raportul privind activitatea DNA, pe care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa il prezinte joi, la ora 18:00, ca "Eu astept ca domnul ministru al Justitiei sa se incadreze in limitele legale, sa faca o analiza obiectiva si…

- Liviu Dragnea: Sper ca Tudorel Toader sa nu se faca de ras Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca asteapta de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras, el facand aceasta declaratie in perspectiva iesirii publice pe care Toader a anuntat ca o va avea joi. Întrebat…

- Florian Walter vorbeste de un santaj la Crin Antonescu. Ce spune fostul presedinte al PNL Omul de afaceri Florian Walter, patronul Romprest, discuta cu procurorul Mihaela Iorga Moraru despre o mare acțiune de șantaj, careia i-ar fi cazut victima Crin Antonescu. Potrivit stenogramelor depuse la…

- Romania nu are la dispozițe cele 280 de milioane de euro necesare construirii a doua penitenciare la standarde CEDO, astfel incat criminalii, violatorii și corupții sa nu mai fie eliberați timpuriu din cauza aglomerarii din inchisori, dar e pe cale sa dea un miliard de euro pe Cartierul Justiției, arata…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Intors urgent din Japonia, la cererea premierului Viorica Dancila, ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a comunicat nicio decizie in ceea ce priveste revocarea sau mentinerea in funcție a...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in cursul zilei joi, dupa conferinta de presa sustinuta de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca este foarte linistit. Acesta a nu a mai facut alte comentarii, asteptand reactiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta. „Am vorbit imediat…

- Premierul Viorica Dancila a facut anuntul dupa sedinta de la PSD. Sefa Executivului a precizat ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca in tara, ca urmare a dezvaluirilor facute de Vlad Cosma si de Mihaiela Iorga Moraru. "Ii vor cere domnului ministru sa se intoarca cat mai…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca Tudorel Toader ...

- Acoperirea deficitului de personal si incheierea acordului colectiv s-au numarat printre temele discutate vineri de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). "In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte referitoare…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. "Induiosatoare,…

- Anul 2017 a fost un an ratat pentru modernizarea sistemului penitenciar, arata Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), care il acuza pe ministrul Justitiei Tudorel Toader ca nu a facut nimic din ce a promis. Acestia amintesc ca singurul mod in care au vrut guvernantii…

- Din cauza condițiilor insalubre, a spațiilor supraaglomerate, a mancarii stricate și a lipsei de medicamente, un deținut aflat de opt ani de zile in spatele gratiilor, pentru talharie cu violența, risca sa iasa acum din pușcarie, intr-un coșciug, de patru scanduri. Vasile Șerban cere Statului Roman,…

- Declarația ministrului Justiiei, Tudorel Toader, care spune ca recidiva a scazut in Romania, fiind acum la un prag de sub 40 la suta, a starnit scandalul. De cealalta parte, sindicaliștii din penitenciare nu sunt de acord cu aceste cifre și declara ca ministrul prezinta date eronate. Tudorel Toader…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor a preluat astazi conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi. Este vorba de Cristina Dumitran, ofiter specialist la Directia de Inspectie Penitenciara din cadrul ANP. Dumitran il inlocuieste pe actualul director interimar, Pompiliu…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor va prelua conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, investirea in functie urmand aiba loc luni, la eveniment fiind asteptat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Cristina Dumitran…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea unei hotararii-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei (MJ). "Directiile de actiune…

- "Directiile de actiune identificate in calendarul de masuri vizeaza: modificari legislative care urmaresc reducerea populatiei penitenciare si imbunatatirea conditiilor de detentie, investitii in infrastructura fizica a penitenciarelor care vizeaza extinderea numarului de locuri de detentie si modernizarea…

- Ministrul in exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, astazi, o intrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare. Saptamana trecuta, ministrul anuntase ca, dupa ce memorandumul va fi supus…

- Ministerul Tineretului si Sportului anunta ca nu se pune problema intreruperii activitatii Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti si ca a incercat in 2017 sa acopere lipsa de personal prin organizarea de concursuri.Citește și: Scandal URIAȘ in Capitala: Direcția pentru…