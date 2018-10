Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca membrii Comisiei de la Venetia au fost de acord cu OUG pentru legile justitiei si ca joi va trimite draftul la CSM pentru aviz, urmând ca, saptamâna viitoare, sa fie adoptata ordonanta.

- „Am mers la Comisie cu mai multe soluții legislative prin care sa fie preluate o parte din propunerile Comisiei de la Veneția. Nu azi i-am pus in fața unei coli de hartie, le-am trimis un draft mai demult și azi l-am examinat. Am luat soluție cu soluție, am discutat-o cu argumente și contraargumente.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca va discuta cu reprezentantii Comisiei de la Venetia si ca are cateva solutii pentru o posibila ordonanta de urgenta ca sa coreleze legile justitiei cu recomandarile acestora.

- "Toader calca Romania si statul de drept in picioare ca sa apere prin OUG si sa scape condamnatii definitiv din politica si gasca lor. Nu politicienii condamnati sunt Romania! Oamenii sunt Romania. Raul pe care Toader il face tarii poate fi ireparabil. Toader vrea o OUG pentru ca revizuirea sentintelor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca raportul Comisiei de la Venetia este unul intermediar si ca Romania urmeaza sa formuleze un raspuns pentru Comisia de la Venetia, la care Ministerul va contribui, daca va fi solicitat.