- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat dupa ce Laura Codruța Kovesi și-a susținut punctul de vedere in fața sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. ”Doamna Kovesi eu n-am sa pot sa repet funcția dumneavoastra de cate ori ați repetat dumenavoastra funcția de ministru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti ca discursul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, din sedinta CSM in care se discuta solicitarea de revocare a sa din functie poate fi convingator, daca este sustinut in fata celor care nu se pricep deloc. "Discursul dumneavoastra…

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, marti, ca DNA nu a retras niciodata vreun comunicat de presa de pe site-ul institutiei referitor la ancheta in dosarul Belina, asa cum a sustinut ministrul Justitiei, in prezentarea motivelor in sprijinul cererii de revocare. "Ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, da raportul in fata magistratilor CSM, dupa ce a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.''Fac o precizare. Aceasta competenta este conferita de lege, in opinia mea, ministrului Justitiei, pentru ca este simetrica, in oglinda, cu competenta de propunere…

- Procurorul – sef al DNA a fost invotata la sedinta CSM. Audierea vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza…

- "Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii de doua zile, si anume ca presedintele nu are alta varianta decat sa o revoce pe sefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident ca presedintele are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, iese la rampa cu un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, dupa ce acesta a fost acuzat ca a publicat un document secret al Inspectiei Judiciare in cadrul anexelor atasate raportului privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste si:…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, joi seara, ca propune declanșarea procedurii de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Declarația de presa a ministrului a inceput puțin dupa 18.00 și s-a incheiat in jurul orei 19.30, timp in care toate televiziunile au transmis in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a contestat autoritatea Parlamentului si a afectat imaginea Romaniei prin...

- Raportul prin care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerului Justiției la aproape 24 de ore de cand a fost citit public. Și asta pentru ca site-ul oficial al ministerului a cedat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- "Nu poate sa-i impuna nimeni sa revoce sau sa respinga. La numire poate sa respinga, la fel și la revocare. Nu poți sa-l forțezi pe președinte sa faca cum zici tu", a spus Augustin Zegrean la Digi24. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a adaugat ca "nu scrie nicaieri" ca respingerea…

- "Nu conteaza daca eu sustin sau nu un punct de vedere, conteaza ca ceea ce a scris ministrul in acel raport, daca e adevarat, inseamna ca toate lucrurile acestea sunt ingrijoratoare si ca trebuie luata o decizie", a spus Dancila, la finalul unei vizite la Palatul Elisabeta, unde a participat la un…

- Solicitarea de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi are o mare vulnerabilitate, legata de verificarea facuta anul trecut de CSM, a spus la RFI judecatorul Horatius Dumbrava. El precizeaza pe de alta parte ca potrivit legii, inaintea formularii unei cereri de revocare, trebuie sa existe o sesizare…

- Comisia Europeana, dupa solicitarea de revocare a sefei DNA: Monitorizam evolutia procedurilor Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta…

- Ministrul Justiției a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Jurnalistii straini sunt ingrijorați de situația din Romania și cred ca decizia lui Tudorel Toader a fost luata la cererea politicienilor vizati de anchete DNA.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu s-a implicat in identificarea si eliminarea componentelor abuzive ale unor procurori din cadrul institutiei, facand referire la Mircea Negulescu. „Neimplicarea procurorului-sef in identificarea si eliminarea…

- Psihologul Libertatea, despre discursul lui Tudorel Toader, susținut in seara de joi, 22 februarie, la Ministerul Justiției. Ministrul a aunțat o prezentare televizata a raportului privind activitatea manageriala a DNA. Declarațiile sale au vizat insa direct, specific și punctual activitatea procurorului-șef…

- Decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, iși face loc pe paginile principalelor agenții internaționale de știri, precum si a numeroase publicatii. In viziunea agentiei Reuters: "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata"."Ministrul…

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului. Tudorel…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata",…

- Prezentarea raportului privind activitatea manageriala a DNA a starnit mahnire in randul romanilor atunci cand Ministrul Justiției a anunțat ca demareaza procedura de revocare a procurorului-șef Laura Codruța Kovesi. Mahnirea insa nu a acoperit spiritul comic al romanilor și nici nu a oprit glumele…

- Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, a declarat ieri, la finalul Adunarii Generale a UNCJR, in legatura cu raportul privind activitatea DNA, ca asteapta de la ministrul Justitiei sa-si faca datoria, „asa cum trebuie sa si-o faca…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat in ultima parte a conferinței de presa de presa din aceasta seara: „Declansez procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA”. Protestatarii au stat cu ochii pe declarațiile ministrului Justiției. La un minut dupa declarația in care era anunțata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis astazi sa-i ceara lui Klaus Iohannis revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a reactionat aproape imediat si a anuntat ca nu este de acord cu ceea ce a spus Toader si ca pledoaria i s-a parut a fi una gresita. Aceasta reactie a starnit…

- UPDATE. "Ministrul Justiției cere revocarea Procurorului șef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat exemplu de anti-comunicare pentru un demnitar aflat in slujba cetațenilor. Dupa apelul “Tudorele fa ceva”, domnul ministru și-a pregatit terenul printr-o “declarație…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind... The post Tudorel Toader declanseaza revocarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Dupa o prezentare de 80 de minute in care in final a acuzat-o…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a prezentat joi, de la ora 18.00, timp de 80 de minute, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat o sinteza a raportului de activitate al DNA, a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor, care i-au cerut in mai multe randuri clarificari fata de cele afirmate, insa a spus ca va publica raportul pe site-ul MJ si va face o conferinta de presa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Stire in curs de actualizare.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii imputa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, incalcarea repetata a Constituției și arata ca doar intr-un singur an, CCR a sancționat DNA de doua ori pentru conflicte juridice de natura instituționala.”Am reținut o situație fara precedent la…

- Tudorel Toader, ministrul justiției, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Miercuri, liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis ministrului Justitiei un mesaj: „sa nu se faca…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va face public astazi raportul privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. În plus, se așteapta sa anunțe și daca va cere revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit astazi, la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. Dupa aparitia imaginilor s-a speculat in spatiul public faptul ca in dosarul pe care Toader il avea in mana ar fi fost cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va face, la ora 18.00, o informare de presa, dupa ce in cursul diminetii a avut o discutie, la sediul guvernului, cu premierul Viorica Dancila. Tudorel Toader a revenit de urgenta in tara din Japonia, la solicitarea primului ministru, dupa ce in spatiul public au…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Anuntul…

- Tudorel Toader a gasit soluția ideala pentru a o inlatura pe Laura Codruța Kovesi de la carma DNA. Ministrul Justitiei nu ar vrea sa anunte de unul singur masura, ci ar dori sa aiba in spate sustinerea majoritatii PSD-ALDE. Asa ca, partidele de guvernare ar pune la cale o sedinta si un vot…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o discutie, joi, inaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, Dancila spunand ca ii va cere ministrului sa aiba "o declaratie in ceea ce priveste decizia" legata…

- Tudorel Toader urmeaza sa revina din Japonia mai devreme decat era programat initial, pe fondul scandalului care vizeaza DNA. Ministrul Justitei a anuntat ca va participa la ședința de Guvern de joi, moment in care poate comunica concluziile raportului care vizeaza activitatea sefei DNA, Laura Codruta…

- Presedintele Senatului despre revocarea sefei DNA: Toader nu m-a informat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privința…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca urmeaza sa prezinte evaluarea șefei DNA chiar in plenul Parlamentului, in cel mult o luna. In același timp, va prezenta și raportul de activitate al Parchetului General și al DIICOT.„Exista obligativitatea legala de a prezenta un raport in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca ii va decide soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi pana la finalul lui 2017. Pana la urma, Toader si-a luat concediu si nici Liviu Dragnea nu stie nimic de vreo decizie a titularului de la Justitie.Citește și: Decizie fara precedent la BNR:…

- "Am spus public ca am luat o decizie. Stiti bine ca nu ministrul revoca, el cel mult propune. De revocat, il intrebati pe presedinte", a declarat ministrul Justitiei, la iesirea de la CSM, unde a participat la sedinta de plen in care a fost aleasa noua conducere a institutiei, potrivit News.ro.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea, transmite Agerpres.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie în privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, în baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotarârea în

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a replicat presedintelui Klaus Iohannis in sedinta CSM ca nu el a fost cel care a predat proiectul legilor Justitiei catre Comisia speciala, ci comisia l-a invitat, dupa care a insusit proiectul ca initiativa legislativa. "Dumneavoastra, domnule presedinte,…

- Ministrul Justiției spunea ca poate anunța o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi chiar și-n 31 ianuarie, pentru ca, la fel ca anul trecut, nu-și va lua vacanța. Astazi, jurnaliștii care se afla la Ministerul Justiției au aflat ca Tudodel Toader și-a delegat atribuțiile unui…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus miercuri seara la Antena 3 ca va anunta „intr-un termen scurt sau foarte scurt" daca ii va propune Președintelui Klaus Iohannis revocarea sau mentinerea in functie a procurorului șef al DNA, Laura Codruta Kovesi. El a precizat ca a luat deja decizia in „forul…

- Tudorel Toader a auncat in aer situția șefei DNA, Laura Codruța Kovesi! La Antena 3, ministrul Justiției a anunțat ca a luat decizia in ceea ce privește revocarea sau menținerea la conducerea DNA a lui Kovesi.”Daca cineva nu da curs unei comisii, e pus sub ancheta in SUA. Nu putem ca unii…