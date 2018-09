Stiri pe aceeasi tema

- Declarația de luni a ministrului Teodorovici care spune ca Romania nu trebuie sa promoveze obiective proprii in timpul Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, ci are doar un rol de mediator este foarte grava, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, intr-o postare pe…

- Romania este pregatita pentru a gestiona din punct de vedere organizatoric si logistic evenimentele din cadrul presedintiei tarii noastre la Consiliul Uniunii Europene, a declarat, miercuri, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, la un briefing de presa. "Acest lucru cuprinde evenimentele…

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu, vicepresedinte al Parlamentului European, considera ca ar trebui sa avem un armistitiu legat de luptele politice interne pe perioada cat Romania preia presedintia Consiliului Uniunii Europene, spunand ca exista o parere destul de ingusta cum ca un succes al…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE „nu este pusa in pericol” desi exista „actori” care si-ar dori ca mandatul Romaniei sa nu fie unul de succes. „Am remarcat in spatiul public ca din ce…

- Nu se pune niciun fel de problema cu finantarea activitatilor pe care Romania le va avea in cadrul presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. Melescanu a vorbit, in conferinta de presa dedicata bilantului celor sase luni…

- La mai putin de sase luni pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, europarlamentarul independent Mircea Diaconu a subliniat cat de importanta este consolidarea identitatii nationale si a celei europene prin grija pentru valorile culturale, in etalarea a ceea

- Premierul Viorica Dancila spune ca intalnirea pe care a avut-o miercuri cu presedintele Klaus Iohannis face parte din mecanismul de cooperare institutionala intre Executiv si Administratia Prezidentiala. Dancila a amintit, la inceputul sedintei de Gvuern de joi, ca a discutat cu seful statului despre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s a intalnit cu omologul sau din Austria, Josef Moser, in cadrul intrevederii fiind expus stadiul pregatirilor in vederea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in prima jumatate a anului 2019.Potrivit unui comunicat al MJ, in contextul…