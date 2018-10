Avizul sectiei pentru procurori a CSM, referitor la desemnarea Adinei Florea in functia de procuror-sef DNA, a fost primit la Ministerul Justitiei, a anuntat, vineri dimineata, ministrul Tudorel Toader.



"Avizul va fi analizat in cursul zilei de luni, apoi se va decide referitor la procedura aflata in derulare", a scris Toader pe Facebook.



Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, luni, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de numire a Adinei Florea ca procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.



"In sedinta…