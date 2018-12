Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a primit doar dispozitivele hotararilor de suspendare a executarii pedepselor pentru Elena Udrea si Alina Bica, urmand sa primeasca documentatia completa. "Astazi, la orele 11,45, la MJ au ajuns doar dispozitivele hotararilor de suspendare a executarii…

- Avocatul Elenei Udrea si Alinei Bica le-a cerut formal autoritatilor din Costa Rica eliberarea acestora, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania a suspendat executarea pedepselor, astfel ca procurorii din San Jose asteapta notificari din partea Bucurestiului.

- Elena Udrea va fi eliberata din inchisoare, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a decis suspendarea executarii pedepsei in cazul dosarului ”Gala Bute”, iar iubitul ei, Adrian Alexandrov, a reacționat imediat pe rețelele de socializare.

- Iubitul Elenei Udrea a reacționat pe Facebook imediat dupa ce a aflat ca Inalta Curte de Casație și Justiție a decis suspendarea executarii pedepsei in cazul fostului ministru in dosarul „Gala Bute”. „In urma deciziei Curtii Constitutionale, instanta de judecata din dosarul Elenei, a dispus astazi eliberarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri noaptea, suspendarea executarii pedepsei in cazul fostei sefe DIICOT, Alina Bica, si a fostului sef al ANAF, Serban Pop. Cei doi sunt arestati in Costa Rica si Italia. In aceste dosare, avocatii au formulat contestatii in anulare dupa decizia…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a ramas in pronunțare, miercuri dupa-amiaza, cu privire la suspendarea executarii pedepsei formulate de avocații Alinei Bica in dosarul in care a fost condamnata la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea faptuitorului.O asemenea contestație in anulare…

- Alina Bica a atacat pe cale extraordinara hotararea de condamnare la patru ani de inchisoare, care a dus la arestarea ei in Costa Rica, alaturi de fostul ministru al turismului Elena Udrea. Fosta șefa a DIICOT a depus joi la Inalta Curte de Casație și Justiție o contestație in anulare impotriva sentinței.…

- Alina Bica, fosta sefa a DIICOT, arestata in Costa Rica, contesta condamnarea definitiva in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori.Bica a depus la ICCJ o contestatie in anulare impotriva sentintei, urmand ca instanta suprema sa stabileasca un termen. Contestatia a fost…