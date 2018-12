Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției se ține de cuvant. Tudorel Toader va trimite, astazi, la Cotroceni o noua cerere privind numirea Adinei Florea in funcția de procuror - șef al DNA, dupa ce președintele Klaus Iohannis a refuzat numirea pe motivul adeverinței CNSAS de la dosarul de candidatura."Tot astazi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a prezentat miercuri la sedinta Plenului CSM, unde se va alege noua conducere - presedintele si vicepresedintele - la scurt timp dupa ce presedintele Klaus Iohannis a parasit sediul Consiliului. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Catalin Alexandru,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, comenteaza dezvaluirile fostului premier Victor Ponta privind ilegalitatea OUG pe Fondul Suveran de Investiții."Eu știu bine de ce legea a fost declarata neconstituționala. CCR este singura in masura sa se expprima in acest sens. Nu am spus ca trebuie sa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde ironic președintelui Klaus Iohannis pe tema revocarii procurorului general Augustin Lazar. Intrebat de jurnaliști cum raspunde acuzatiei ca ar actiona in afara cadrului legal, Toader a raspuns: "Nu stiu ce argumente aveti sa nu il credeti, chiar fara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in dosarul de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general, aflat la MJ, s-a identificat o ordonanta de clasare pentru un dosar deschis in anul 2013 pe numele presedintelui Klaus Iohannis, la acea vreme primar al municipiului Sibiu. Ministrul…

- Consultarile vor avea loc saptamana viitoare, subiectul fiind legile justitiei, criticate de Comisia de la Venetia. Reforma privind legislatia penala din Romania slabeste lupta impotriva coruptiei si a altor infractiuni grave, afirma Comisia de la Venetia in opinia adoptata vineri. Tot vineri…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca a transmis catre presedintele Klaus Iohannis propunerile de numire a Antoniei Constantin in functia de procuror-sef al Sectiei Judiciare din Parchetul General si a Iulianei Nedelcu, in functia de procuror-sef adjunct al ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus luni ca nu s-a dovedit faptul ca Adina Florea, candidata la sefia DNA, ar fi savarsit vreo abatere disciplinara, insa nu poate sa nu observe dubla masura "pe care unii sunt tentati sa o foloseasca". "As aminti un lucru - sigur ca eu il respect…