Toader ar putea rămâne fără minister Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, intitulata „Justitia, victima sigura in mainile lui Toade”, si initiata de PNL si USR, va fi dezbatuta si votata luni in plenul Senatului, incepand cu ora 16,00, informeaza site-ului acestui for legislativ. In motiune se solicita „incetarea de urgenta a imixtiunii in infaptuirea Justitiei, care, potrivit art. 126 alin (1) din Constitutia Romaniei republicata, se realizeaza doar prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte institutii judecatoresti”. Semnatarii motiunii ii solicita ministrului Justitiei sa renunte la… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii dezbat, luni si voteaza o noua motiune simpla la adresa ministrului Tudorel Toader. Dupa ce, in martie, o motiune cu acelasi subiect a fost respinsa, in Camera Deputatilor, Opozitia a depus o noua motiune, de data aceasta la Senat. Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader…

- Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a declarat miercuri, la iesirea de la ICCJ, ca i-a fost admisa contestatia, fiindu-i revocata masura controlului judiciar pe 60 de zile. Decizia este definitiva. „Mi s-a admis contestatia. A fost revocat controlul judiciar”, a declarat Kovesi.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) discuta, miercuri, contestatia depusa de Laura Codruta Kovesi fata de masura controlului judiciar. Ea este acuzata de luare de mita, abuz in serviciu (cinci acte materiale) si marturie mincinoasa de catre procurorii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) discuta, miercuri, contestatia depusa de Laura Codruta Kovesi fata de masura controlului judiciar. Ea este acuzata de luare de mita, abuz in serviciu (cinci acte materiale) si marturie mincinoasa de catre procurorii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din…

- "Va rugam sa dispuneti masurile necesare in vederea declansarii procedurii legale pentru dezbaterea acesteia", i-a solicitat senatorul liberal Florin Citu presedintelui de sedinta, Claudiu Manda. In motiunea simpla, initiata de parlamentari PNL si USR, se solicita "incetarea de urgenta a imixtiunii…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins, joi seara, acuzatiile sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, conform carora ar fi creat obstacole in asigurarea bazei logistice si elaborarea organigramei acestei sectii. Augustin Lazar respinge aceste acuzatii, printr-un mesaj publicat…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi a anuntat ca, in cursul serii de miercuri, a primit o citatie din partea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in justitie, in calitate de suspect, ea adaugand ca este nevinovata si ca isi va continua drumul in procedura pentru…

- Adjunctul Inspecției Judiciare, Gheorghe Stan, a obținut, la interviul susținut pentru șefia Secției de ancheta a magistraților, cel mai mare punctaj, de 9.33, in vreme ce contracandidata sa, Florena Sterschi, a obținut 8,33. Plenul CSM urmeaza sa confirme numirea lui Stan la șefia Secției.