Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri la Strasbourg ca va discuta cu reprezentantii Comisiei de la Venetia pentru a vedea in ce masura sunt posibile anumite preluari din recomandarile acestui organism cu privire la legile justitiei si ca are cateva solutii pentru o posibila ordonanta de urgenta.



"Avem legile justitiei, Cod penal, Cod de procedura penala, cum stie romanul in general - reforma in domeniul Justitiei. Avem un draft, o opinie intermediara a Comisiei de la Venetia cu referire la respectarea standardelor. Vorbim acum nu de Codul penal, Cod de procedura…