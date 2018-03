Stiri pe aceeasi tema

- ”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui dintre autoritațile publice, ceea ce ne cere statul de drept sa ne desfașuram activitatea numai pe baza legii. Am discutat cu premierul și articolul 3 din legea 182 spune ca protocoalele secrete nu pot impiedica accesul la informațiile…

- "Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru si, daca nu acopera si solicitarea catre Ministerul Public, in limitele competentelor mele legale date de art 132 din Constitutie, care spune ca procurorii isi desfasoara acivitatea sub autoritatea ministrului Justitiei - nu cum gresit a spus cineva…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, anunta Guvernul Romaniei.Solicitarea prim ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, “avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Conform sursei citate, solicitarea prim-ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora "se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului lainformatiile de inters…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora. "Daca…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat, vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat ca solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a dezvaluit ca a discutat cu premierul Viorica Dancila astazi. De asemenea, a transmis ca face o noua solicitare cu privire la desecretizarea protocoalelor incheiate de SRI.

- Prim-ministrul Viorica Dancila solicita public desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului. Tudorel Toader a reacționat și a anunțat ca va cere și desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA.”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila vine in contextul in care Președinția a informat, vineri, ca CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie

- 'Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Toader: Sunt pregatit sa sesizez CCR daca președintele nu da curs cererii de recuzare a șefei DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca procurorii din CSM au luat o hotarare rapida, "instant", referindu-se la avizul negativ dat propunerii de revocare din functie a procurorului-sef…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a raspuns sindicatelor din penitenciare, care au protestat luni la Guvern, cerand sa discute cu Viorica Dancila, el sustinand ca nu era planificata o intrevedere a premierului cu liderii sindicali si cerandu-le jurnalistilor ca “problemele sa fie reflectate in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca nu cunoaste calendarul stabilit de parlament pentru readoptarea modificarilor la legile justitiei, dupa deciziile Curtii Constitutionale."Cred ca raspunsul il dau autorii. Cred ca ii puteti intreba pe dansii. De unde sa stiu eu graficul si ritmul…

- UPDATE – Procurorul general Augustin Lazar a prezentat bilantul de activitate al Ministerului Public pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, in timp ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat. […]

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a lipsit de la bilanțul Parchetului general, a reacționat dupa ce președintele Klaus Iohannis a acuzat ca se incearca subordonarea politica a magistraților. Facand referire la articolul din Constituție care spune ca activitatea procurorilor se face „sub autorititatea…

- ”Am ințeles ca este o inadvertența grava in care președintele a spus ca procurorii nu se afla sub comanda ministrului Justiției și nicio clipa nu a fost vorba despre comanda ministrului Justiției, ci a fost vorba despre autoritatea ministrului Justiției, in conformitate cu Constituția.” a subliniat…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat bilantul de activitate al Ministerului Public pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, in timp ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat. Potrivit raportului de bilant, peste 1,7 milioane de dosare au avut de solutionat procurorii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde presedintelui Klaus Iohannis, printr-un mesaj postat pe Facebook “pentru corecta informare a opiniei publice, in care spune ca “nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei”. Presedintele Klaus Iohannis…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde atacului lansat de președintele Klaus Iohannis, la bilanțul Parchetului General. "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".…

- Peste 1.200 de magistrați și auditori de justiție au transmis o scrisoare deschisa ministrului Justiției, Tudorel Toader, in care ii cer sa respecte independența justiției, respectiv a procurorilor și judecatorilor, și sa inceteze cu atacurile nejustificate impotriva magistraților, in special impotriva…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti ca discursul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, din sedinta CSM in care se discuta solicitarea de revocare a sa din functie poate fi convingator, daca este sustinut in fata celor care nu se pricep deloc. "Discursul dumneavoastra…

- Peste 1.000 de magistrati il critica pe Tudorel Toader intr-o scrisoare deschisa in care iși manifesta susținerea pentru Justiției și susțin ca dezbaterile publice recente, referindu-se la cererea de revocare a procurorului șef al DNA, pun in grav pericol independența justiției și parcursul Statului…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- Augustin Lazar iși menține poziția ca șefa DNA nu trebuie revocata, potrivit unui scurt comunicat publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public. „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, chemat urgent din Japonia unde avea unele intalniri, de premierul Dancila, anunța astazi, la orele 18,00, daca o demite sau nu pe Laura Kodruța Kovesi. Viorica Dancila spune ca nu vrea sa afle ce decizia a luat și așteapta doar sa-și faca datoria. Mesajul a fost…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. In acest context, președintele AMR Andreea Ciuca a declarat la Antena 3 ca nu are foarte mari așteptari din partea lui Tudorel Toader, privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa joi, la ora 18:00, in legatura cu situatia de la DNA, a anuntat ministrul Justitiei pe pagina personala de Facebook. Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul, a amanat joia trecuta, cu o saptamana,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader.”Joi,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea DNA, DIICOT si a Ministerului Public, urmand ca saptamana urmatoare, joi, sa prezinte public concluziile privind activitatea DNA. "Inainte de a accepta demnitatea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament rezultatele raportului privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de activitatea a DNA, DIICOT si Ministerului Public. Tot atunci, el va informa presa cu privire la deciziile luate. Ministrul Justitiei a sustinut o declaratie de presa, in care a tinut sa vorbeasca…

- Tudorel Toader, va prezenta raportul cu privire la evaluarea Ministerului Public, DNA si DIICOT, in plenul camerelor reunite, pe 22 februarie.Declaratiile facute astazi de Tudorel Toader:"Inainte de a accepta demnititatea de ministru al Justitiei, am discutat cu liderii coalitiei. Am primit garantii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine o "informare de presa", joi, la ora 18.00, la sediul Ministerului Justitiei, a anunțat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, intr-o conferința de presa.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei. „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va intrerupe vizita in Japonia pentru a se intoarce in tara. Anterior, Tudorel Toader spusese ca nu intelege de ce trebuie sa se intoarca, relateaza Digi 24.Decizia ministrului Justitiei vine in contextul in care premierul Viorica Dancila i a cerut luni lui Tudorel…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat ca dorește sa participe la audieri in Comisia parlamentara pentru controlul Serviciului Roman de Informații (SRI), data urmand sa fie stabilita marti, a anunțat senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare.Manda a precizat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca autoritatile romane au avut numeroase intrevederi cu cele din Danemarca pe tema conditiilor din penitenciare si s-a convenit ca Romania sa garanteze in scris conditiile corespunzatoare de detentie pentru cei care ar urma…

- Potrivit unui comunicat, la sediul Ministerului Justitiei a avut loc luni cea de a treia reuniune a Consiliului de Management Strategic, infiintat prin protocolul incheiat la finele anului 2016 intre MJ, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Public,…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. 'Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele poate sa…