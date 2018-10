Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania, conform agerpres.ro. Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania.Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul discutiilor pe care Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania. Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul discutiilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, sambata, ca in perioada urmatoare va participa, in 28 septembrie, la reuniunea presedintilor Curtilor de Apel, iar pe 10 octombrie va fi prezent la o dezbatere cu toti procurorii cu functii de conducere din parchete. Ministrul Toader subliniaza ca intalnirea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, sambata, ca se va intalni cu presedintii curtilor de apel, urmand a participa in 28 septembrie la adunarea acestora care va avea loc la Suceava. De asemenea, Toader va participa la o dezbatere cu „toti procurorii cu functii de conducere, indiferent de…

- "Toader calca Romania si statul de drept in picioare ca sa apere prin OUG si sa scape condamnatii definitiv din politica si gasca lor. Nu politicienii condamnati sunt Romania! Oamenii sunt Romania. Raul pe care Toader il face tarii poate fi ireparabil. Toader vrea o OUG pentru ca revizuirea sentintelor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, luni dimineata, o discutie cu premierul Viorica Dancila. Intalnirea a durat aproape doua ore, iar Toader sustine ca a informat-o pe Dancila despre concluziile Consiliului Justiție și Afaceri Interne. Intalnirea are loc in contextul in care au aparut informatii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca raportul Comisiei de la Venetia este unul intermediar si ca Romania urmeaza sa formuleze un raspuns pentru Comisia de la Venetia, la care Ministerul va contribui, daca va fi solicitat.