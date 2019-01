Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca Anca Jurma renunta la nominalizarea pentru functia de procuror-sef interimar al DNA, fiind trimisa o adresa in acest sens in timpul sedintei Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care avea pe ordinea de zi propunerea de prelungire a delegarii acesteia pentru sefia interimara a DNA.



"In timpul sedintei, in timpul deliberarilor la Sectie s-a primit o declaratie din partea doamnei Jurma prin care renunta la consimtamantul prealabil acordat. In cazul acesta, Sectia nu avea decat sa ia act de vointa…