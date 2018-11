Toader, anunț despre OUG pentru amnistie și grațiere: Voi face și eu ca altcineva "In repetate randuri am spus si voi face si eu, precum altcineva: la aceasta intrebare am mai raspuns. Si ramane valabil ceea ce am raspuns de foarte multe ori la aceasta intrebare", a spus ministrul Justitiei. "Eu va respect si va inteleg interesul, care, pana la urma, e de ordine publica, dar aceasta intrebare mi-a fost pusa de foarte multe ori. Ceea ce am raspuns este valabil si astazi", a afirmat Toader, dupa sedinta festiva de guvern. Ministrul Justitiei a declarat, in 6 noiembrie: "Nu cred ca va puteti vaita de faptul ca eu nu am avut reactii si pozitii publice, dar toate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

