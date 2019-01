Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat miercuri ca in zilele urmatoare vor fi analizate cauzalitatea, structura si consecintele faptelor comise de catre beneficiarii Legii privind recursul compensatoriu, urmand ca luni sa ii prezinte rezultatele premierului Viorica Dancila. "Astazi am avut o intrevedere cu doamna prim-ministru privind Legea recursului compensatoriu, privind procesul legislativ si consecintele acestei legi. In zilele urmatoare vom face o analiza generala a dinamicii fenomenului infractional, vom face o noua evaluare a datelor statistice oferite de catre ANP privind beneficiarii…