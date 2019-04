Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader este asteptat din nou la Parlament, de aceasta data luni, la Senat, la dezbaterea unei noi motiuni simple care il vizeaza. Initiativa politica se numeste “Justitia – victima sigura in mainile lui Toader” si apartine senatorilor din opozitie, in speta USR si PNL. Motiunea simpla va fi…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, intitulata "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader", si initiata de PNL si USR, va fi dezbatuta si votata luni in plenul Senatului, incepand cu ora 16,00, potrivit site-ului acestui for legislativ. In motiune se solicita "incetarea…

- PNL si USR depun miercuri la Senat motiunea simpla intitulata "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader", prin care i se cere lui Tudorel Toader "sa faca pasul in afara acestui minister", a anuntat senatorul liberal Alina Gorghiu. "Am reusit sa strangem semnaturi pentru motiunea simpla…

- Camera Deputaților a votat, miercuri, moțiunea simpla impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader.Moțiunea simpla a picat cu 126 de voturi pentru, 146 de voturi contra. Moțiunea nu a indeplinit numarul necesar de voturi. Referitor la moțiunea simpla prin care partidele de Opoziție…

- Motiunea simpla pe Justitie nu a fost deloc simpla pentru Tudorel Toader. Ministrul a fost atacat din toate parțile, marți, in Parlament. I-au adus reprosuri deputatii din opozitie, dar si social-democratii. Votul se va da miercuri.

- Ministrul Justitiei a declarat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple care il vizeaza, ca toate criticile aduse de Opozitie au continutul unei "declaratii politice". "Motiunea pe care ati depus o are, in opinia mea, continutul unei declaratii politice. (..) Va raspund in…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a evitat sa spuna, luni, in Parlament, daca PSD il sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la motiunea simpla care se va dezbate saptamana aceasta, votul urmand a se da miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. Intrebat daca ministrul Justitiei trebuie sa aiba emotii…

- PNL si USR au depus, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla pe Justitie intitulata "Tudorel Toader si PSD-ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie". "PNL a depus motiunea simpla pe Justitie, care a fost semnata si de colegii nostri de la USR. Este o motiune prin care va solicitam…