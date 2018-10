Toader: Am terminat evaluarea lui Lazăr, dar... Ministrul Justiției a spus ca ”evaluarea este aproape gata”. ”In cea mai mare parte, da, am terminat evaluarea, mai sunt doar cateva elemente pe care vreau sa le evaluez. E o chestiune de zile. Și luna are zile”, a zis Tudorel Toader la Antena 3. ”Daca vrei sa evaluezi pe cineva, nu termini niciodata pentru ca, pe zi ce trece, descoperi ceva nou”, a mai spus ministrul Justiției. se actualizeaza Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

