- Premierul Viorica Dancila a anuntat azi ca se va intalni miercuri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a analiza efectele legii recursului compensatoriu si pentru a lua o decizie in acest sens. Ea a precizat ca legea a fost initiata de guvernul Dacian Ciolos, fiind o decizie ”neinspirata”.

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, il critica in termeni duri pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care il acuza ca da doar explicatii complicate, in loc sa actioneze. Stefanescu are si un nume de ministru in locul lui Toader."De la momentul venirii domnului Tudorel Toader…

- „Nu as vrea sa gresesc, oi fi eu ministrul Justitiei, dar nu pot evalua un profesor de fizica. A cunoaste mecanismele statului de drept este de mare finete, dar poate fi rezultatul unor acumulari de ani de zile. Nu te duci tu pe scaunul ala si te alege poporul peste noapte presedinte si devii atoatestiutor“,…

- "Cat mai repede trebuie sa intre in vigoare Codurile penale, cat mai repede. (...) S-a pus in discutie si eu cred ca domnul ministru Tudorel Toader, ministrul Justitiei, intr-o perioada rezonabila trebuie sa le prezinte primului ministru pentru a fi adoptate prin ordonanta (ordonanta de urgenta -…