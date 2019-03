Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a informat sambata seara, printr-un comunicat de presa, ca se actioneaza atat in interiorul, cat si in exteriorul Uniunii Europene astfel incat "comunicarea reciproca de probe electronice sa devina mai rapida si mai sigura". "Autoritatile noastre din domeniul justitiei si al aplicarii legii au nevoie de un acces eficace si mai rapid la probele electronice in cadrul procedurilor penale. Ca sa ne asiguram ca ne atingem obiectivele, actionam acum pe doua fronturi: in interiorul UE, prin introducerea de noi norme pentru ca ordinele sa fie adresate direct furnizorilor…