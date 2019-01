Toader: Abuzul n serviciu trebuie redefinit Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca definiția abuzului în serviciu din codul penal trebuie modificata, însa spune ca acest lucru trebuie sa-l faca Parlamentul.



&"Abuzul in serviciu trebuie redefinit. Trebuie redefinit pentru ca în codurile penale din Europa, cu standardele ei moderne europene, spre care noi trebuie sa le atingem nu prevede o astfel de formulare a abuzului în care, vorba unui procuror, o formulare laxa în care sa putem încadra orice (...) Avem în Parlament un proiect de lege pentru modificarea Codului penal, unele soluții… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

