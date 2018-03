Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca autoritatile romane au primit miercuri raportul ad-hoc adoptat recent de Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO), care va fi tradus in limba romana si inaintat Guvernului pentru a autoriza publicarea.

- Ministrul norvegian al justitiei Sylvi Listhaug, care facea obiectul unei motiuni de cenzura depuse de opozitie in urma unei postari controversate pe Facebook, a anuntat marti ca va demisiona, ceea ce foarte probabil va evita caderea guvernului minoritar de centru-dreapta de la Oslo, transmite Reuters,…

- Premierul Viorica Dancila vine cu noi precizari despre modificarile aduse controversatei Declaratii 600.Citeste si: Atac DUR la adresa Guvernului, de la Primarul General: De ce au intrat ministrul Energiei si ministrul Justitiei in colimatorul Gabrielei Firea / VIDEO "Guvernul va introduce…

- DNA isi prezinta miercuri bilantul de activitate pe 2017, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei."Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- Judecatorul Cristi Danilet, fost membru in CSM, afirma ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, poate, in anumite conditii, incalca legea si influenta Consiliul Superior al Magistraturii odata cu publicarea actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura…

- Judecatorul Horatius Dumbrava, fost presedinte al CSM, afirma ca evolutia evenimentelor legate de cererea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi "capata accente grave, de evidenta incalcarea a regulilor de bun simt juridic", facand referire la publicarea de catre Tudorel Toader a actiunii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, posteaza pe Facebook, sambata dimineata, un comunicat de presa al ministerului privind intalnirea pe care a avut-o, miercuri, cu delegatia de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) aflata la Bucuresti pentru o evaluare urgenta ad-hoc vizand legislatia…

- Intr-o prima reactie avuta dupa anuntul facut, joi seara, de catre ministrul Justitiei, premierul Dancila a ales sa nu comenteze foarte mult subiectul. Incepand prin a spune ca in opinia sa “Justitia trebuie sa fie libera”, prim-ministrul a mentionat ca a urmarit la TV prezentarea facuta de Tudorel…

- La o zi dupa ce Tudorel Toader a anunțat ca cere revocarea procurorului-șef al DNA, in mediul online a fost inițiata o petiție pentru susținerea lui Kovesi. Inițiatorii petiției ii cer președintelui Klaus Iohannis sa nu cedeze presiunilor PSD-ALDE și sa nu accepte revocarea șefei DNA. „Domnule Iohannis,…

- Președintele Klaus Iohannis este așteptat la Bruxelles sa faca declarații in urma raportului ministrului Justiției, Tudorel Toader, raport privind revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. DC News va relua declarațiile președintelui Klaus Iohannis "Astazi, am avut parte de…

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției, care a cerut revocarea sa din funcție..“Voi urma procedura legala și ma voi prezenta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- O delegatie a Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) a vizitat Romania in perioada 21-22 februarie in cadrul unei proceduri de evaluare ad-hoc urgente referitoare la legislatia recent propusa ori deja adoptata privind sistemul judiciar, evaluare facuta din perspectiva luptei impotriva coruptiei.…

- Este vorba despre controlul privind eficiența managementului DNA, cerut de ministrul Justiției și derulat timp de mai multe saptamani de Inspecția Judiciara, prin intermediul a șase inspectori. In toamna, secția pentru procurori a CSM i-a audiat pe inspectori și conducerea DNA. Concluzia CSM a venit…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a analizat, miercuri, mai multe sesizari formulate de USR cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei. Pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii numarul 317/2004…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile formulate de USR cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vilceanu)

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmand ca acesta din urma sa faca o informare de presa in cursul dupa amiezii. AGERPRES/(autor: Catalin Alexandru, editor: Mihai Simionescu,…

- Forumul Judecatorilor din Romania atrage atentia ca 2000 de oameni vor pleca imediat din sistem, inclusiv 90% din judecatorii Inaltei Curti, iar alti 2000 in urmatorii cinci ani, din cauza modificarilor aduse legilor justitiei.

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca modificarile aduse legilor justitiei "imping mai multa responsabilitate la CSM" si "consolideaza sistemul justitiei", el calificand drept "o manipulare" afirmatiile lansate in spatiul public potrivit carora prin…

- Luat cu asalt de protestatari, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat recent pe pagina sa de Facebook un bilant al masurilor implementate in vederea dezvoltarii sistemului penitenciar, masuri adoptate in perioada februarie- decembrie 2017. Ministrul vorbeste despre investitii in infrastructura,…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a dezbatut miercuri modificarile aduse legilor justitiei din Romania. Europarlamentarii romani membri ai PSD si ALDE au incercat sa explice ca lupta anticoruptie de la noi din tara este, de fapt, un abuz impotriva cetatenilor. Europenii…

- Pachetul de legi ale justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu presedintele Grupului Verzilor, Ska Keller, informeaza MJ.Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, miercuri, ministrul Tudorel Toader si secretarul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire in data de 31 ianuarie cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor Justitiei, anunta Administratia Prezidentiala.

- Parlamentarii au fost convocati, ieri, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila. La sedinta comuna de plen si-au inregistrat prezenta 429 de parlamentari, iar pentru validarea noului Guvern era nevoie de un numar de 233 de parlamentari. Guvernul Dancila a…

- "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim! Eu am citit! Legile 303, 304 si 317, toate din 2004, au aproape 14 ani de cand sunt in vigoare. Cu minusurile si plusurile lor, acestea au fost legile prin care justitia si-a dobandit independenta in relatia cu politicul", a scris presedintele…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite.

- Comisia Europeana urmareste “cu ingrijorare ” situatia din Romania si anunta ca va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia…

- "Urmarim cu ingrijorare evoluțiile recente din Romania. Independența sistemului judiciar romanesc și capacitatea sa de a combate in mod eficace corupția constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti.

- Plenul Curtii Constitutionale a României (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca are convingerea ca judecatorii Curtii Constitutionale vor da o decizie ''istorica'' si ''inteleapta'' in cazul modificarilor aduse legilor Justitiei.

- Acum a venit randul lui Tudorel Toader, ministrul Justiției. El a fost fotografiat in același mod. "ATENTIE! In timp ce #rezist incepe sa devina (tot mai evident) o mișcare anarhica si antistatala - care se ridica acum si impotriva lui KWI - dovedind ca reprezinta un adevarat pericol la ordinea…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania infirma zvonurile legate de emiterea vreunui aviz din partea Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile legior justitiei promovate in Parlament. 0 0 0 0 0 0

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…