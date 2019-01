Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca, potrivit statisticii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a scazut starea generala de recidiva, dar si numarul condamnatilor care au beneficiat de liberare conditionata si al celor care revin in detentie. "Statistica primita de la Administratia Nationala a Penitenciarelor ne arata urmatoarele lucruri. In primul rand, o scadere a populatiei penitenciare. In al doilea rand, o scadere a numarului celor condamnati care au beneficiat de liberare conditionata. In al treilea rand, o scadere a numarului celor care revin in penitenciare…