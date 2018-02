Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei cere revocarea Procurorului sef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat exemplu de anti-comunicare pentru un demnitar aflat in slujba cetatenilor, scrie pe pagina sa de Facebook fostul prim ministru, Dacian Ciolos. 0 0 0 0 0 0

- Fostul premier Dacian Ciolos a reactionat pe pagina personala de Facebook dupa ce ministrul Justiei, Tudorel Toader, a anuntat declansarea procedurii de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ciolos arata ca ministrul Justitiei e un "adevarat exemplu anti-comunicare", care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca refuzul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta in fata Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 reprezinta o incalcare a autoritatii Parlamentului. In declaratia de presa organizata la sediul Ministerului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a prezentat joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Acesta a adus un val de critici șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. La finalul raportului, pentru „acte si fapte de netolerat” și pentru a elimina „lucrurile…

- Dupa cea mai lunga conferința de presa din istoria post-decembrista, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a decis ca, din punctul sau de vedere, Laura Codruța Kovesi trebuie demisa de la conducerea DNA. Cererea de revocare a șefei DNA a fost indelung argumentata, citand paragrafe de lege și incalcari…

- "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018", se arata pe site-ul Comisiei…

- Aproximativ 20 de persoane protesteaza, joi, in fata Ministerului Justitiei, solicitand demisia procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii au la ei portocale si pancarte cu mesaje precum "Ridica-te popor roman, ca mari primejdii ti se pregatesc" sau "Tudorele, ia aminte/ De cedezi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. In acest context, Ingrid Mocanu a lansat un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, spunand ca este cel mai „slab” și „mincinos” ministru al Justiției…

- Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, politicianul condamnat definitiv pentru frauda electorala a raspuns: "Sa nu se faca de ras". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la Ministerul Justitiei.…

- Adriana Trandafir, partenera lui Marian Ralea. Talentata și iubita de publicul roman, actrița formeaza, alaturi de Marian Ralea, un cuplu de olteni plin de umor in serialul produs și regizat de Ruxandra Ion – “Fructul oprit”. Indragita actrița marturisește ca umorul i-a fost de ajutor in numeroase situații,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa joi, la ora 18:00, in care va anunta soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Cel putin asa a anuntat ministrul Justitiei pe pagina personala de Facebook. Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul,…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a prezentat saptamana aceasta imagini cu greseli de executie la autostrazi in cadrul unei dezbateri la care au participat si marii constructori. ECONOMICA.NET va prezinta o parte dintre ele, precum si fotografii cu loturi unde au fost remediate problemele. Ministrul…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugand ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament in ceea ce priveste decizia in cazul Codrutei Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de evaluare privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Ministrul justitiei discuta cu premierul despre situatia de la DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, se întâlneste astazi cu premierul Viorica Dancila, înaintea sedintei de guvern, pentru discutii privind situatia de la DNA, în urma acuzatiilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA."Joi…

- Premierul Viorica Dancila ii cere ministrului Justitiei sa se intoarca rapid in Romania pentru a rezolva scandalul din jurul DNA. Aceasta a declarat luni ca nu vorbit inca cu ministrul Tudorel Toader insa a precizat ca o discutie este necesara intrucat „lucrurile sunt ingrijoratoare”.

- Ministrul Justitiei trebuie sa faca ceea ce ii cere legea, a declarat vicepresedintele PSD, senatorul Ecaterina Andronescu, referindu-se la o serie de afirmatii facute duminica seara in spatiul public referitoare la DNA."Ce am vazut aseara cred ca e absolut inspaimantator. Cred ca trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe, ea precizand ca nu este ”intr-o situație foarte confortabila”. Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca urmeaza sa prezinte evaluarea șefei DNA chiar in plenul Parlamentului, in cel mult o luna. In același timp, va prezenta și raportul de activitate al Parchetului General și al DIICOT.

- Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca, in luna februarie, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public, Tudorel Toader precizand ca DNA este partial eficienta, partial nu, referindu-se, printre altele, la achitari.

- Deși a evitat timp de trei luni sa faca publica decizia privind propunerea de demitere a șefei DNA, Laura Kovesi, Ministrul Justiției, Tudorel Toader a luat decizia. Ca sa puna capat speculațiilor ca ar exista o ințelegere cu Liviu Dragnea, Toader a anunțat ca va prezenta raportul complet a activitații…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, la Strasbourg, ca nu este multumit de dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile justitiei din Romaniei, spunand ca "s-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista" si ca afirmatiile facute de comisarul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care Parlamentul European va organiza miercuri, in plen, o dezbatere in legatura cu statul de drept in Romania. Desi intalnirea era programata…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost audiat luni, 29 ianuarie, in comisiile juridice reunite, pentru un aviz in vederea ocuparii portofoliului și in Cabinetul Dancila. In discursul sau de peste 20 de minute, Toader s-a referit și la efectele recursului compensatoriu, masura luata anul trecut…

- Cel de-al treilea Guvernul al coaliției PSD-ALDE, care va fi condus de Viorica Vasilica Dancila, va avea mai mulți vicepremieri, foști miniștri din vechile Cabinete întorcându-se la Guvernare. Printre aceștia se regasesc, Viorel Ștefan, Ana Birchall, Eugen Teodorovici și alții, scrie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, marti, cu reprezentanti ai Bancii Mondiale pentru a discuta despre aspectele tehnice si pasii necesari pentru realizarea, in parteneriat, a proiectului “Cartierul pentru Justitie”.

- Judecatorii Tribunalului Galati l-au condamnat pe pianistul Razvan Dragus, asemuit in perioada sa de glorie cu Richard Clayderman, pentru constituire a unui grup infractional organizat, falsificare de intrumente de plata electronica, detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut joi, referitor la posibilitatea existentei unor tensiuni cu premierul Mihai Tudose pe tema revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu are niciun element pentru a considera natura relatiei ca fiind altcumva decat foarte buna, informeaza agerpres.ro. …

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se va intalni cu președintele CEDO, Guido Raimondi, in data de 16 ianuarie, potrivit unui anunț publicat marți seara pe pagina de Facebook a ministrului. Discuțiilor vor viza hotararea pilot cu privire la condițiile din penitenciare și masurile care urmeaza sa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca a luat o decizie in ceea ce o priveste pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, decizie pe care urmeaza sa o "formalizeze", in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul sef al DNA, ci presedintele,…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, s-a aflat astazi, pentru prima data in 2018, fața in fața cu președintele Iohannis. Dupa discursul taios de la inceputul ședinței ținut de președintele Iohannis, Toader a facut și el cateva precizari, amintindu-i lui Iohannis ca s-a angajat sa faca o radiografie…

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei elaboreaza, in aceasta perioada, propunerea legislativa privind transpunerea Directivei, care va fi depusa la Senat. Procedura prevede ca senatorii sa depuna amendamente, apoi Comisia va elabora un Raport pe care il ca trimite Camerei, care este for decizional.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre Legile justitiei, dar acest lucru nu inseamna ca a evitat dialogul cu seful statului.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader face in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tineri romani. Ce vești aduce familiilor și țarii? Cum…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca ar fi incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala". Ministrul face trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina", despre care spune ca ii confirma…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, le-a transmis parlamentarilor din Comisia Iordache, cu prilejul debutului dezbaterilor pe modificarile Codurilor penale, ca, daca pâna în aprilie 2018 nu este transpusa Directiva europeana privind prezumția de

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti ca magistratii, prin CSM, isi dau avizul pe legile Justitiei si nu cu privire la incriminarea sau dezincriminarea faptelor, precizand ca, daca legea este neclara, pot apela la Curtea suprema sau la Curtea Constitutionala a Romaniei. "In…

- Fostul premier Dacian Ciolos le-a cerut, duminica, parlamentarilor sa apere democratia si drepturile cetatenilor si sa nu sacrifice milioane de romani, adoptand modificarile la Codurile penale, pentru a scapa cativa oameni care se apropie de puscarie,cerandu-le si romanilor sa lupte pentru justitie.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are o veste buna pentru gardienii din inchisori in ceea ce privește schema de personal. Astfel, dupa o intrevedere cu liderii de sindicat de la penitenciarele din Vaslui, Iași și Bacau (unde s-au discutat diferite probleme legate de sistemul penitenciar…

- Parchetul General a transmis, sambata seara, un comunicat de presa in care subliniaza ca independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, iar interventia ministrului intr-un dosar ar fi o imixtiune in activitatea procurorilor. Reactia vine dupa ce sambata, la…

- Ministrul Justitiei face referire la legislatia franceza in ceea ce priveste statutul magistratilor, in contextul in care, vineri, Consiliul constitutional francez a validat un text de lege in baza caruia Parchetul este subordonat ierarhic Ministerului Justitiei, criticii acestei masuri considerand-o…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca va merge la Penitenciarul Vaslui la inceputul saptamanii viitoare, acolo unde peste jumatate dintre angajatii refuza sa mai intre la serviciu, precizand ca ministerul va finaliza un act normativ pentru plata orelor suplimentare. Citeste…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi ca niciodata nu ar trebui ca ministrul Justitiei sa spuna ce au de facut procurorii in anchete, anunța Agerpres.Citește și: Cristian Danilet despre un amendament votat in Comisia parlamentara: 'E o prostie evidenta; magistratul roman nu e atat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat miercuri, dupa intalnirea avuta cu mai mulți ambasadori, ca o prima concluzie este ca nu se contesta libertatea de legiferare și necesitatea modificarii legilor Justiției in acord cu exigențele constituționale și a dat asigurari ca nu a existat niciun…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca poziția Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile justiției nu ar trebui sa ne ingrijoreze, iar modificarea acestei legislații este necesara, rolul sau fiind acela de a da un impuls discuțiilor pe aceasta tema. Tudorel…

- Laura Kovesi a ajuns marti dimineata la sediul institutiei conduse de catre Tudorel Toader. Din cate se pare, intrevederea ar viza aspecte ce tin de raportul MCV- Mecanismul de Cooperare si Verificare. Procurorul-sef al DNA s-a prezentat la Ministerul Justitiei in jurul orei 9 si nu a facut declaratii…