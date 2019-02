Stiri pe aceeasi tema

- "Maine (vineri -n.r.) voi fi in tara, voi prezenta doamnei prim-ministru proiectul de ordonanta de urgenta pe care il voi trimite la Consiliul Superior al Magistraturii pentru consultare si pentru a emite aviz consultativ. Apoi problemele de oportunitate a legiferarii se discuta la nivelul aliantei…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa avizeze marți proiectul ordonanței de urgența cu privire la procedura de selecție a procurorului european din partea Romaniei. Din ordinea de zi publicata pe site-ul CSM reiese ca Plenul discuta astazi "avizarea proiectului de Ordonanta de urgenta privind…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii transmite o scrisoare prim-viceprședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca raspuns la scrisoarea trimsa de acesta catre premierul Viorica Dancila. Citește și: Sondaj CURS - PSD continua scaderea. ALDE și Pro Romania se consolideaza, PNL e in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu mai vrea sa-si asume ordonanta de urgenta privind modificarea Codurilor penale, ceruta de Liviu Dragnea, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Toader a dat si cateva semnale publice ca nu accepta comanda PSD. Motivul? S-ar face de ras ca profesor de drept.

- Liderii USR Dan Barna si Stelian Ion au mers, vineri, la discutii la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila si Tudorel Toader, pe tema Ordonantei pe Codurile penale, anuntata la inceputul saptamanii, dupa sedinta conducerii PSD. Dan Barna a aratat, dupa intalnire, ca i-a transmis sefei Executivului…

- "Viorica Dancila si Tudorel Toader nesocotesc din nou Constitutia Romaniei. Eu cred ca cea mai potrivita pedeapsa pentru cei doi ar fi ca in vecii vecilor, adica atat cat vor trai dansii, sa li se interzica sa mai pronunte cuvantul Constitutie. (...) O lege de modificare a Codului de procedura penala…

- „Nu avem asa ceva pe ordinea de zi, nu am asa ceva pe masa guvernului (ordonanța de urgența de amnistie și grațiere - n.r.). In calitate de prim-ministru nu am un act normativ care sa prevada asa ceva. Nu am avut o discutie, deci nu pot sa va spun. Eu nu stiu daca se impune o discutie", a declarat Viorica…