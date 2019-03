Toader a declansat procedura de selectie a noului procuror general

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declansat procedura de selectie pentru noul procuror general, intrucat mandatul lui Augustin Lazar expira la 28 aprilie. ”Ministerul Justiției organizeaza, la sediul sau din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, in perioada 13.03.2019 – 5.04.2019,…

- Pe fondul deciziei Curtii Constitutionale, in speta a constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Parlament, in privinta protocoalelor cu SRI din 2009 si 2016, ministrul Justitiei a facut referire, intre altele, la decizia pe care a luat-o anul trecut,…