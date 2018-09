Stiri pe aceeasi tema

- Preoti si politicieni din Prahova s-au intalnit pentru a discuta despre referendumul privind redefinirea familiei in Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Banesti, discursurile avand loc la o masa asezata cu spatele la altar.

APEL DE SELECTIE NR. 3/2018 VERSIUNE SIMPLIFICATA in Eveniment / on 07/09/2018 at 09:40

- Accident rutier la intersectia strazilor Tudor Vladimirescu si Cuza Voda, din Alexandria in Eveniment / on 06/09/2018 at 19:26 / Un accident rutier, in urma caruia o persoana a avut nevoie de interventia echipajelor de salvare, a avut loc, cu putin timp in urma, la intersesctia strazilor Tudor Vladimirescu…

- Director executiv nou la Administratia Finantelor Publice Teleorman in Eveniment / on 29/08/2018 at 13:03 / Dupa iesirea la pensie, incepand de luni, a fostului director executiv, Lefterie Comanescu, la Administratia Finantelor Publice Teleorman a fost numita interimar pe post, prin Ordin al Ministrului…

- Sute de politicieni au fost invitați, duminica, la nunta lui Valentin, fiul lui Liviu Dragnea, iar, pe de alta parte, mii de oameni și-au exprimat dorința pe Facebook de a participa la un protest in fața bisericii unde va avea loc cununia, insa liderul PSD a spus ca refuza sa amane nunta baiatului sau.

- Daca ai de gand sa iti pui pirostriile in anul urmator, trebuie sa stii cand poti intra in biserica. In toate zilele de post de peste an, preotul nu te va primi in biserica. Este mare pacat!