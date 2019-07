Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10-14 iulie orașul se transforma, se reconstruiește prin evenimentul Impuls: Timișoara in (Re)Construcție pus la cale de TM2021 in parteneriat cu Sezonul Romano-Francez și Institutul Francez din Timișoara și este nevoie de „o mana de ajutor”! Apel deschis pentru voluntari!

- In perioada 10 și 14 iulie, seara, Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii are nevoie de sprijin din partea comunitații pentru evenimentele ce vor avea loc in Piața Libertații, Piața Sf. Gheorghe și Piața Victoriei. Se cauta voluntari care doresc sa ajute la organizare, „ei…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii in parteneriat cu Sezonul Romania-Franța (partener principal) și Institutul Francez din Timișoara... The post Timișoara se reconstruiește prin teatru și dans appeared first on Renasterea banateana .

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri organizatorice si financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului cultural national „Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2021”. Ordonanta reglementeaza modul de organizare, desfasurare si finantare a Programului…

- Veste buna pentru proiectul Timisoara Capitala Culturala Europeana. Guvernul Romaniei a aprobat cererea de acordare a statutului de utilitate publica pentru Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii, ceea ce inseamna ca va putea fi finantata cu bani de la buget. The post Asociația Timișoara…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a primit statutul de utilitate publica, pas important pentru inlesnirea funcționarii și finanțarii organismului care pregatește orașul pentru anul 2021 „Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi acordarea statutului de utilitate publica…

- Asociația Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii a facut, ieri, un pas extrem de important in perspectiva evenimentului care va incepe peste mai puțin de doi ani. Președintele consiliului director Horațiu Rada a depus, oficial, la Guvern toate documentele și cererea pentru ca asociația sa fie…

