Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputații au adoptat joi in plen noi reglementari cu privire la concediul de paternitate și concediu netransferabil platit pentru creșterea copilului, a anuntat Parlamentul European. Legislația, convenita deja informal cu miniștrii UE, stabilește cerințe minime ce trebuie implementate de toate statele…

- CONTUL JUNIOR. GUVERNUL A DESCHIS, PE 1 IANUARIE 2019, CATE UN CONT DE ECONOMII PE NUMELE FIECARUI MINOR DIN ROMANIA. AICI PARINȚII POT DEPUNE BANI PENTRU A BENEFICIA DE O PRIMA ANUALA DE LA STAT! Parintii vor depune minimum 1.200 de lei pe an, iar statul va oferi 600 de lei in plus, la care se va adauga…

- Parinții ar putea primi bani și pentru al doilea copil nascut in cei doi ani de stat acasa Comisia de munca a Camerei Deputaților a adoptat un proiect care prevede acordarea unei indemnizații egale cu 85% din venit și pentru al doilea copil, daca acesta este nascut in cei doi ani de concediu pentru…

- De curand, la Școala Gimnaziala „Toma Cocișiu” din municipiul Blaj, condusa de director prof.dr. Alina Maria Dulau, a fost introdusa cea mai rapida și moderna punte de comunicare intre școala și familie: catalogul virtual. Parinții vor putea afla mult mai rapid situația școlara a copilului, fara sa…

- Prima etapa din procesul de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar se incheie vineri. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat ca, pana luni, s-au depus peste 122.000 de cereri, scrie news.ro.Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare se poate…

- Laura Codruța Kovesi a fost invitata de Andreea Esca la emisiunea sa de la Europa FM, in ediția din 2 martie. Fost procuror-șef al DNA și actualmente candidat pentru postul de procuror-șef european al viitorului Parchet European, a vorbit, printre altele, despre educatia primita de la parintii si bunicii…

- Tigarile de contrabanda sunt daunatoare atat sanatatii cat si libertatii – prinsi in flagrant in timp ce transportau tigari de contrabanda pe raza municipiului Baia Mare Polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au oprit pentru verificari un autoturism in care…

- "Legea pensiilor se afla in Plenul Camerei Deputaților, care este for decizional pe aceasta lege. A fost atacata la Curtea Constituționala, așteptam pronunțarea Curții, sa vedem daca avem sau nu ceva de corectat. Dar ceea ce ar trebui sa-i intereseze pe parinții și bunicii noștri este ca noi ne vom…