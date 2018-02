Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a votat, miercuri, 7 februarie, modificari in Comisia parlamentara de control a activitații SRI.Astfel, prin vot secret cu bile, deputata PSD Oana Florea, președintele Comisiei „Sufrageria lui Oprea”, il inlocuiește in comisie pe deputatul…

- Plenul Comun al Parlamentului a aprobat miercuri, la propunerea grupurilor PSD din Senat si Camera Deputatilor, inlocuirea senatorului Serban Nicolae din Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA cu senatorul PSD Viorel Salan, care va prelua de la colegul sau si presedintia Comisiei.…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, miercuri, cu 289 de voturi "pentru" si 18 "impotriva", propunerea ca senatorul PSD Titus Corlatean sa ocupe functia de presedinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

- Urmare a unei interpelari a deputatului PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) aduce la cunoștința deputatului aspecte importante ce țin de cooperarea interguvernamentala…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor facute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament. "Va…

- Luni, sesiune extraordinara parlamentara pentru investitura noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului guvern. Sedinta va avea loc dupa ce, în cursul diminetii, începând…

- Cu ocazia primei parți a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE)/Strasbourg, 22-26 ianuarie 2018, senatorul Titus Corlațean, președintele Delegației Parlamentului Romaniei la APCE, a fost ales prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri politice și democrație a APCE,…

- Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, a declarat, în exclusivitate la Realitatea Tv, ca legile justitiei nu au fost traduse în engleza pentru ambasade, ci sunt postate pe site-ul comisiei speciale pentru oricine este dornic sa

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…

- Toate cele trei propuneri de modifcari aduse legilor Justitiei – 303, 304 si 317/2004 – vor ajunge la cotroceni, in vederea promulgarii. Joi, plenul Camerei superioare a Parlamentului a dat unda verde celui dea-l treilea proiect din pachetul privind legile Justitiei, si anume cel vizand modificarea…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti, pe articole, in forma aprobata de comisiile de specialitate, bugetele pe anul 2018 pentru Ministerul Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Parlamentarii…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, miercuri, prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 pentru Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009. "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei,…

- Parlamentarii USR din comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei au propus, marti, la numai cinci minute dupa inceperea dezbaterilor, suspendarea sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat…

- 'PMP a fost consecvent. A fost impotriva infiintarii comisiei speciale, a fost impotriva presedintelui comisiei speciale, domnul Iordache, si-a retras reprezentantul din comisie, nu a participat la votul din Camera Deputatilor si nici la dezbatere, nu participam la vot si la dezbatere nici in Senat,…

- Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat de Comisiile de buget care prevedea cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, pentru a compensa diminuarea cotei din impozitul pe venit de la 16% la 10%.…

- Sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei, condusa de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache, au fost respinse miercuri de Curtea Constitutionala. Sesizarile PNL si USR au fost respinse cu 8 voturi la 1- cel al Liviei Stanciu,…

- Judecatorii constituționali au respins sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei, condusa de ex-ministrul Florin Iordache, potrivit Agerpres și News.ro. Sesizarea Uniunea Salvati Romania a fost depusa la Curtea Constitutionala in…

- Sesizarile USR și PNL privind comisia speciala, la Curtea Constituționala Curtea Constitutionala discuta astazi sesizarile USR si PNL cu privire la hotarârea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei. …

- Bugetele institutiilor din justitie si ordine publica au trecut de comisiile speciale din Parlament. In Sedinta comuna a Comisiei pentru transporturi ale celor doua Camere, in care se dezbate proiectul de buget al Ministerului Transporturilor pentru anul 2018, s-a iscat un scandal intre membrii PSD…

- Corpul neinsuflețit al primului președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu, a fost depus astazi la biserica "Sfanta Teodora de la Sihla" din Capitala. Cei care au apreciat activitatea politicianului, dar și l-au cunoscut, au putut sa-și ia ramas bun de la el.

- „Domnul Catalin Predoiu induce in eroare opinia publica prin omisiune, lasand sa se inteleaga ca UNJR ar fi trimis Comisiei, la miez de noapte, propuneri privind infiintarea si functionarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. FAPTE: UNJR nu a trimis nici un amendament membrilor…

- Propunerea de suspendare a lucrarilor comisiei speciale pentru legile justitiei a fost facuta de senatorul PSD Nicolae Moga. ”Fac apel la calm. Ne-am facut de ras, sa nu mai continuam sa ne facem de ras. Sa lasam furia, sa lasam supararea la o parte si sa ne facem treaba pentru care suntem…

- Deputații PNL, USR și PMP au cerut miercuri, in plenul Camerei Deputaților, demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al forului legislativ și s-au delimitat de comunicatul pe care acesta l-a dat publicitații impreuna cu președintele Senatului ca replica la poziția Departamentului de Stat…

- Biroul Permanent Național al PNL, reunit vineri, la Oradea, a aprobat sesizarea Comisiei de la Veneția de catre grupurile parlamentare ale partidului privitor la modificarile legilor justiției, a anunțat, la finalul ședinței, președintele formațiunii politice, Ludovic Orban. "S-a aprobat…

- Uniunea Salvați Romania a anunțat joi ca a depus la Curtea Constituționala o sesizare de neconstituționalitate cu privire la hotararea Parlamentului de inființare a Comisiei speciale pentru legile Justiției. "Sesizarea USR arata ca PSD-ALDE a acordat comisiei speciale atribuții ilegale, care…

- "Astazi (miercuri — n.r.), in Birourile permanente reunite a fost respinsa solicitarea noastra sa se amane dezbaterile și sa se solicite un punct de vedere din partea Comisiei de la Veneția, așa cum este inscris și in raportul MCV și așa cum au declarat și oficialii europeni. Ne vom adresa ca grupuri…

- Mai multe modificari controversate ale legilor justiției vor fi analizate de comisia speciala condusa de Florin Iordache (PSD). Acestea pot avea ca efect simplificarea debarcarii șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, sau dezincriminarea unor infracțiuni precum abuzul în serviciu și traficul de influența.…

- Calendarul pentru dezbaterea motiunii de cenzura va fi stabilit astazi Birourile permanente reunite ale Parlamentului vor stabili miercuri, 22 noiembrie, calendarul privind dezbaterea motiunii de cenzura sustinute de PNL, USR, PMP si deputati neafiliati. Atât puterea, cât…

- Președintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției, Florin Iordache, a explicat, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, care vor fi principalele modificari aduse la Legile justiției, dar și calendarul de adoptare in Comisia speciala și in cele doua Camere ale Parlamentului. Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni absenta prim-ministrului Mihai Tudose din plenul Parlamentului la cititrea motiunii de cenzura depusa de PNL, spunand ca seful Guvernului are ”obrazul gros”. ”Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi „pentru" si 119 „impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislatiei in domeniul Justitiei, astfel incat actele normative cu incidenta asupra Justitiei sa fie…

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Daniel Tudor, Curtea…

- Sevil Shhaideh, actual membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, precum si membru al Comitetului de Audit, nu s-a prezentat joi la audierea Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea ANRE. Ea a trimis o scrisoare parlamentari in care și-a motivat imposibilitatea de a…

- Faptul ca liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, implineste 66 de ani la 19 noiembrie, cind nepotul sau, primarul general al capitalei Dorin Chirtoaca, urmeaza sa se confrunte cu referendumul privind propria sa demitere, nu reprezinta decit o coincidenta. Declarația aparține fostului presedinte al CEC,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta miercuri sesizarea PNL referitoare la hotararea Parlamentului care modifica modul de functionare a Comisiei comune permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI.Pe 24 octombrie,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat definitiv ca fostul viceprimar al municipiului Galati si fost candidat la functia de primar al Galatiului din partea PNL, Nicusor Ciumacenco, este vinovat de conflict de interese.

- agistratii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat, joi, emiterea unui aviz negativ in cazul proiectului Legilor justitiei, varianta trimisa spre analiza de catre Parlament, au declarat surse din cadrul CSM. Scorul ar fi fost de 11- 7, potrivit sursei citate.