- Senatorul PSD Titus Corlatean reactioneaza la anuntul ca presedintele Klaus Iohannis respinge nominalizarea sa pentru functia de viceprim-ministru. Numit de Iohannis "artizanul catastrofei de la alegerile din 2014", Titus Corlatean afirma ca presedintele genereaza un nou conflict juridic de natura…

- Comitetul Executiv al PSD a votat, marți seara, propunerea lui Titus Corlațean ca vicepremier, in locul lui Viorel Ștefan, deoarece acesta din urma va fi de la 1 iulie sa fie membru al Curții de Conturi a UE.Titus Corlațean se afla, la ora transmiterii știrii, in direct la Antena 3, acesta…

- Senatorul PSD Tit-Liviu Brailoiu, propunerea PSD pentru funcția de ministru pentru Românii de pretutindeni, refuzat de președintele Klaus Iohannis inclusiv într-o motivare scrisa trimisa astazi premierului Viorica Dancila, a reacționat pentru realitatea.net.

- Senatorul PSD Tit-Liviu Brailoiu, propus pentru funcția de ministru pentru Romanii de pretutindeni și refuzat de Klaus Iohannis, a reacționat miercuri la Antena 3, spunand ca este „puțin derutat” dupa scrisoarea președintelui.„Acum chiar sunt derutat. O data dl președinte a spus ca nu avem…

- Proiectul, initiat de parlamentari PSD, a fost adoptat in urma reexaminarii, cu 78 de voturi "pentru", 28 "impotriva" (PNL si USR) si o abtinere, in forma aprobata de Camera Deputatilor."Fapta alesilor locali de a incalca legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca si-ar dori ca Presedintia sa prezinte public, pentru dezbatere, o analiza privind proiectul de buget pe 2019, pentru a vedea daca temerile presedintelui Klaus Iohannis sunt sau nu justificate, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat sambata, in discursul sustinut la conferinta judeteana a social-democratilor din Caras-Severin, pe presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca acesta nu a facut ”absolut nimic” in cei patru ani de mandat care sa fi ajutat Romania sau pe romani. ”Ce-a…