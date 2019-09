Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Senatului ar putea include, luni, raportul Comisiei juridice referitor la cererea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Florian Bodog, acuzat de abuz in serviciul și fals intelectual. Comisia juridica a adoptat un raport de respingere, anunța Mediafax.Comisia…

- Senatorii ar putea discuta raportul Comisiei juridice referitor la cererea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Florian Bodog, acuzat de abuz in serviciu și fals intelectual, o decizie privind includerea pe ordinea zi a documentului urmand a fi luata luni de Biroul Permanent. Comisia juridica…

- Comisia Juridica a Senatului a decis, marti, cu 5 voturi pentru, 2 contra si doua abtineri sa propuna plenului Senatului sa nu ceara urmarirea penala a fostului ministru PSD Florian Bodog. DNA il acuza pe Bodog de angajari fictive la Ministerul Sanatații in 2017-2018, cand a condus ministerul.…

- Senatorul PSD Florian Bodog, pentru care DNA cere urmarirea penala, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE.RO, dupa o scurta discuție cu senatorii juriști, ca audierea sa va avea loc saptamana viitoare și ca nu o sa vina insoțit de un avocat. Bodog a discutat aproape 30 de minute cu membrii comisiei…

- Desi a luat in calcul amanarea demisiei din functia de presedinte al Senatului, se pare ca Tariceanu va face acest pas luni, situatie care deschide batalia in PSD pentru desemnarea unui succesor.Potrivit unor surse din PSD, in acest moment sunt nu mai putin de sapte social-democrati care doresc…

- Comisia juridica a Senatului discuta, luni, de la ora 11.00, asupra solicitarii Parchetului General pentru inceperea urmaririi penale in cazul senatorului PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual.„Adresa…

- In timp ce puterea e devorata din interior de conflicte politice si pare incapabila sa se conecteze la familiile si politicile europene, Guvernul pare sa ignore batalia pe functii la nivelul Uniunii Europene. Marele pericol e ca Romania sa fie „uitata” intr-o tabara de periferie a Uniunii, iar cetatenii…

- Comisia juridica a Senatului se va intruni saptamana viitoare, luni sau marti, in sedinta pentru a discuta preliminar solicitarea Parchetului General in cazul senatorului Florian Bodog, a declarat presedintele comisiei, Robert Cazanciuc.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti caniculare: Cum sa te racoresti…