Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul demarat de PSD starnește deja indoieli chiar in randurile unora dintre membrii de partid. Cel puțin momentul in care s-a stabilit demararea acestuia nu este unul potrivit, lasand loc de interpretari inclusiv in ceea ce privește insitutul de sondare a opiniei publice. Adrian Tudor, președintele…

- "Sunt foarte fericita ca am castigat acest joc, a fost foarte greu. Prima partida de la orice turneu este foarte grea si stiam ca ea joaca bine. A trebuit sa raman concentrata, pozitiva, ca sa pot lupta pana la capat. Trebuie sa fac tratament acum si sa vad in ce stare ma aflu. Am alunecat pe teren…

- Social democratii si au dat intalnire in weekend la Neptun, pentru a discuta despre pregatirea Congresului din 29 iunie si despre activitatea partidului din perioada urmatoare. Pentru functia de presedinte executiv al PSD, in interiorul partidului si au exprimat dorinta de a candida Ecaterina Andronescu,…

- Presedintele interimar al social-democratilor Viorica Dancila a anuntat ca se vor face sondaje pentru toti social-democratii care si-au anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale, adaugand ca in final va fie aleasa cea mai buna optiune.

- Agitație la sediul PDM, acolo unde incepind cu ora 12:00 are loc Consiliul politic al democraților. La ieșire, au putut fi vazuti mai mulți democrați, printre care ministra Educației in Guvernul Filip, Monica Babuc, duputatul Vladimir Andronache , sau ex-deputatul Constantin Țuțu. Aceștia, grabiți,…

- Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, a susținut o declarație de presa cu privire la voturile din diaspora. Acesta susține ca vinovat pentru blocajul votului in diaspora este Biroul Electoral pentru...

- Social-democrații au discutat, marți, despre desemnarea unui nou purtator de cuvant al partidului, in locul Liei Olguța Vasilescu, spun surse din partid.Este data in PSD aproape ca sigura numirea senatorului Titus Corlațean drept purtator de cuvant al partidului. Corlațean a fost ministru…

- PNL și PSD sunt la egalitate, USR PLUS sunt la egalitate, potrivit exit poll-ului realizat de Curs și Avangarde. Conform cifrelor date publicitații, PNL a inregistat 25,8%, PSD – 25,8%, USR PLUS – 23,9%. Cele trei formațiuni politice sunt urmate de Pro Romania cu 5,7%, UDMR – 5,4% și PMP – 5,2%. ALDE,…